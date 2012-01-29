Fırtına Ankara'da dört köşe

T24

Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibinden üstün bir oyun sergileyen Trabzonspor, Olcan Adın, Burak Yılmaz(2) ve İshak Doğan(K.K.)’nın kaydettiği gollerle rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek puanını 39’a çıkardı. Ligde kalma umutları giderek azalan Ankaragücü ise 11 puanda kaldı.Trabzonspor sahaya ,Tolga Zengin, Serkan Balcı, Mustafa Yumlu, Celustka, Cech, Aykut Akgün, Colman, Olcan Adın, Alanzinho, Volkan Şen ve Burak Yılmaz 11'i ile sahaya çıktı. Ankaragücü ise sahada Bayram Olgun, Mehmet Çoğum, Aydın Toscalı, İshak Doğan, Bilal Gülden, Ümit Kurt, Muhammed Türkmen, Veli Torun, Serol Demirhan, Ergin Keleş ve Serkan Şirin 11'i ile yer aldı.İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü ele geçiren Trazonspor, oyunu savunmaya çekilen Ankaragücü’nün yarı sahasına yıktı. Başkent ekibinin kapanan savunmasını aşmakta zorlanmayan bordo mavililer, aradığı golü 12. dakikada Olcan Adın ile buldu. Serkan sağ kanattan ceza sahası içine orta yaptı. Arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Olcan, topa dokunarak rakip fileleri havalandırdı: 0-1.Bu dakikadan sonra Ankaragücü rakip kalede gol aramaya başladı. Ancak savunmada daha fazla açık verdi. Trabzonspor golden sonra da başkent ekibinin kalesinde önemli pozisyonlar üretse de son vuruşlarda başarılı olamadı ve karşılaşmanın ilk devresi bordo mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci devresine de etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. İkinci gol için rakip kaleye yüklenen bordo mavililer, Ankaragücü savunmasına zor anlar yaşattı. Kendi sahasından çıkmakta zorlanan başkent ekibinin kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan Trabzonspor, 57. dakikada Burak yılmaz ile skoru 2-0’a getirdi.Mustafa Yumlu’nun defanstan verdiği uzun pası Ankaragücü savunması karşılayamadı. Topu önünde bulan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdi ve kalecinin üzerinden topu başkent ekibinin ağlarıyla buluşturdu: 0-2.Bu dakikadan sonra Ankaragücü oyundan tamamen düşerken, Trabzonspor ev sahibi takımın kalesine gitmeye devam etti. 76. dakikada Ankaragücü savunmasında İshak, ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi: 0-3.Ankaragücü kalesinde pozisyon üretmeye devam eden Trabzonspor, başkent ekibini kendi yarı sahasına hapsetti. 78. dakikada birkez daha sahne çıkan Burak Yılmaz, kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golünü kaydetti: 0-4.Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Trabzonspor sahadan 4-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor’u 4-1 mağlup eden bordo mavililer, bu hafta da sahadan farklı galip ayrılarak moral tazeledi.