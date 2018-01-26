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Fırtına ağacı devirdi

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, etkili fırtına nedeniyle ağaç devrildi, işyerlerinin branda ve tenteleri yerlerinden söküldü

26 Ocak 2018 13:20

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, etkili fırtına nedeniyle ağaç devrildi, işyerlerinin branda ve tenteleri yerlerinden söküldü.
Çivril ilçe merkezinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sabah etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi, işyerlerinin brandaları ve tenteler yerlerinden söküldü. Denizli Caddesi\'nde devrilen bir ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Ağacın devrilmesi sırasında kimsenin olmaması olası bir olumsuzluğu nledi.

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