First Lego League 11. yaşını kutluyor

Türkiye’de 'Bilim Kahramanları Buluşuyor' ismiyle düzenlenen First Lego League (FLL) turnuvaları 11. yaşını kutluyor. Genç mucitler bu yıl “senin dünyan, senin sınıfın” temasıyla öğrenimin geleceğiyle ilgili hayallerini süsleyen bir konu seçip, süreci geliştirecek yenilikçi çözümler üretecekler.

“Her çocuk mucit doğar” söylemiyle yola çıkan Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor etkinliklerinin yerel turnuvaları sırasıyla 14-15 Şubat İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, 21-22 Şubat Bursa Uludağ Üniversitesi’nde, 28 Şubat-1 Mart Ankara Maya Özel Okulları’nda ve 7-8 Mart İzmir Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Yerel turnuvaların ardından Bilim Kahramanları Buluşuyorulusal turnuvası 21-22 Mart tarihlerinde İzmir’de yapılacak.

Bu sene 35 ilden, 200 takımın katıldığı turnuvada 9-16 yaş arası genç mucitler, takımlarıyla birlikte "senin dünyan, senin sınıfın” teması kapsamında her zaman hayalini kurup, öğrenmek istedikleri bir konu seçerek bu konunun öğrenim sürecini geliştirecek yenilikçi çözümler üretecek. Mucitler ayrıca, kendi yaptıkları robotlarla, bu kavramları pekiştirme adına verilen görevleri de tamamlamaya çalışacak.

Bilim Kahramanları Derneği’nin düzenlediği turnuvanın sponsorluğunu bu yıl Allianz Türkiye ve Borusan Holding üstlendi. Allianz Gönüllüleri ve öğretmenleriyle birlikte çalışmalarını sürdüren 131 öğrenci, 17 takım olarak Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvasının Bursa ayağına katılacaklar.

Borusan Holding’in desteğiyle Bursa’nın Gemlik ilçesindeki 100 çocuğa yönelik başlatılan “Bilim Kahramanları Gemlik’te Buluşuyor” projesi de bu yıl hayata geçiyor. Çocuklara bilimi sevdirmek ve bu alandaki farklı kariyer seçenekleriyle önlerini açmayı hedefleyen bu proje kapsamında kurulan 10 takım, bu sezon Bursa yerel turnuvasını da ziyaret edecek. 11. sezonda robot atölyeleri ve proje sahnesi çalışmalarını yürütecek olan takımlar 12. sezonda Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına katılacaklar.

18 uluslararası ödül

Geçtiğimiz 10 sezonda, Open European Championship şampiyonluğu dâhil olmak üzere 18 uluslararası ödül alan Türk takımları, küresel turnuvalarda da oldukça iddialı. Geçtiğimiz sezon, Bilim Kahramanları Buluşuyor 10. Türkiye Turnuvası’nda katılarak dereceye giren Gaziantep Özel Sanko Okulları’ndan Sanço takımı, İspanya’da yapılan Open European Championship turnuvasında Girişimcilik 3üncülük ödülünü aldı. Mardin Midyat ilçesi, Sivrice Köyü Ortaokulu takımı Sivrice Dream Yükselen Yıldız 1ncilik ödülünü, FLL International Open - Canada turnuvasında İzmir Rota Koleji’nden Rotatech Stars, Şampiyonluk ödülünü kazandılar.

9-16 yaş çocukların patent başvuruları

Geçen 4 sezonda her sezon, 9-16 yaş arası gençlerin oluşturduğu takımlar patent başvurusunda bulundu. Bilim Kahramanları Derneği’nin amacı; daha fazla sayıda takımın patent başvurusu seviyesine gelmesi. Bugün patent başvurusu yapan takımlar, yarın melek yatırımcı bulabilir, içlerinden bilim insanı, mühendis, etkin girişimciler çıkabilir. Hatta gün gelir, bu gençler Nobel Ödüllerine aday olabilir! Neden olmasın?

FIRST LEGO League nedir?

Dünya genelinde 80 ülkeden 265.000’den fazla çocuğun dâhil olduğu FIRST LEGO League turnuvaları ülkemizde Bilim Kahramanları Buluşuyor ismiyle yapılıyor. Başarılı mühendis, mucit, girişimci Dean Kamen’in 1998 yılında teknoloji ve bilim alanında topluma yararlı liderler yetiştirmek üzere ABD’de 500 çocuğun katılımıyla düzenlenmeye başladığı FIRST LEGO League (FLL), Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla bu sene 11. yaşını kutluyor.

Çocukların popstar ve futbolcu olma hayaliyle büyüdüğü ve büyütüldüğü (ama istatiksel olarak bu seviyelere gelme şanslarının çok küçük olduğu) dünyamızda, bu deneyim çocuklara “bilim insanı, mühendis olabilirsiniz” diyerek farklı bir yol açıyor. Eğer bilimsel olmayı “denemek, yanılmak ve cesaretle, yılmadan tekrar denemek” diye tanımlarsak, Bilim Kahramanları iddia ediyor: “her çocuk mucit doğar.”

9-16 yaş arası çocuklardan oluşan, 4 - 10 kişilik takımların katıldığı bir program olan Bilim Kahramanları Buluşuyor ülkemizde amatör bir ruhla Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri tarafından organize ediliyor.