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Politika

‘First lady’lere Gazze çağrısı

Emine Erdoğan, Ortadoğu ve Avrupa’nın "first lady"leriyle "Filistin’de savaşı durdurun" çağrısı yapacak.

07 Ocak 2009 02:00

Emine Erdoğan, Ortadoğu ve Avrupa’nın "first lady"leriyle "Filistin’de savaşı durdurun" çağrısı yapacak.


Emine Erdoğan, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin ‘first lady’lerini tek tek arayarak, Gazze halkının zor durumda olduğunu anlattı ve “Gelin birlikte barış çağrısı yapalım” teklifinde bulundu.

Erdoğan’ın teklifi Fransa ‘First Lady’si Carla Bruni, İspanya First Lady’si Sonsoles Espinosa, Suriye First Lady’si Esma Esat, Ürdün Kraliçesi Raina, Lübnan Cumhurbaşkanı’nın eşi Vefa Süleyman, Azerbaycan First Lady’si Mihriban Aliyev, Fas Kraliçesi Lalla Selma, Katar Kraliçesi Şeyha Mozah’a iletildi. Cumartesi günü saat 15.00’de yapılacak zirve için Çırağan veya Four Seasons otellerinden biri düşünülüyor. Emine Erdoğan, teklifini kabul eden ‘first lady’lere Boğaz’da bir de akşam yemeği verecek. Yemeğe iş kadınları, kadın sanatçılar, sivil toplum örgütü temsilcileri katılacak. ‘First lady’ler zirvede bölge halkı için maddi yardım da isteyecek.

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