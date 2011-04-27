-FIRST LADY'LER YARIN KÖŞK'TE ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün himayesinde gerçekleştirilen, ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyasının 2. yıl değerlendirme toplantısı, 4 ülkenin devlet başkanlarının eşleri, iş, sanat, spor ve basın dünyasından davetlilerin katılımıyla yarın Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Toplantıya KKTC, Arnavutluk, Karadağ ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının eşleri de katılacak. İş, spor ve basın dünyasından temsilcilerin katılacağı toplantıya sanatçılar Sibel Turnagöl, Songül Karlı, Zara, Murat Evgin, Ege, Arzu Balkan, Bengü ve Özlem Tekin de davet edildi. Kampanyanın başlamasından bu yana geçen 2 yıllık sürede gelinen durumun değerlendirileceği toplantıda, başarılı illerin valilerine de ödül verilecek. Toplantıda işitme engellilerin oluşturduğu ''Sessiz Melekler'' Dans Grubu ise bir gösteri sunacak. Programın ardından düzenlenecek olan resepsiyondan sonra Hayrünnisa Gül, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan ve KKTC Cumhurbaşkanlarının eşleriyle birlikte Milli Piyango Başkent Zihinsel Engelliler İş Okulu'nu ziyaret edecek. Kampanyanın başladığı 2009 yılından bu yana engelli eğitiminde önemli ilerlemeler sağlandı. 2009 yılında eğitim gören engelli sayısı 151 bin 104 iken bu rakam 2011 yılında 316 bin 60'a çıktı. Kampanya kapsamında 2009 yılında 14, bu yıl 44 okul açıldı. Kampanya dönemini kapsayan 2 yıllık sürede açılan sınıf sayısı ise bin 316 olarak gerçekleşti. Kampanyanın 2 yıllık sürecinde Türkiye genelinde 52 bin 242 aile ziyaret edildi.