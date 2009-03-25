First Lady Türkiye yerine çocuklarını tercih etti

ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye ziyareti öncesinde art arda Beyaz Saray’dan sürpriz haberler geldi. Daha önce belirtilenin aksine, Obama Türkiye’ye yalnız gelecek. Michelle Obama, 6 Nisan’a kadar eşinin yoğun programına eşlik edeceği, çocuklarından daha fazla uzak kalmak istemediği gerekçesiyle Türkiye programını iptal etti.



Michelle Obama, kızları Sasha ve Malia’nın okula gittiğini, Washington’da bu dönemde onları daha fazla yalnız bırakmak istemediğini bildirdi. Konu Ankara’ya da resmen iletildi. Daha önce, Obama’ya eşlik edecekleri bildirilen Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Savunma Bakanı Robert Gates de Türkiye’ye gelmeme kararı aldı. Her iki bakanın da gelmeme sebebiyle ilgili özel bir açıklama yapılmadı.



Herkese eşit mesafe



Washington’dan gelen haberlere göre Obama, Türkiye’deki iddialara karşın Müslüman dünyasına yönelik mesajlarla dolu konuşmasını da Türkiye’de yapmayacak. Bir Amerikan kaynağı, "Tırnak içinde o beklenen İslam dünyası konuşmasını burada yapmayacak. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ancak Türkiye ziyaretinde de önemli açıklamalarda bulunacak" dedi.



Obama’nın ziyareti ile ilgili detaylar da netleşmeye başladı. ABD yönetimi, bu ziyaretin herhangi bir parti, kişi veya kuruma destek vermediğini hissettirmek için özel çaba sarfediyor. Bu nedenle Obama, Cumhurbaşkanı, Başbakan ile görüşmelerinin yanı sıra konuşma yapmayı planladığı TBMM’de temsil edilen siyasi parti temsilcileri ile de bir araya gelecek. Böylece "herkese eşit mesafedeyiz" mesajı verecek. Obama’nın, Bill Clinton’un 1999’daki kucağına aldığı bebekle verdiği o pozun benzeri bir jestte de bulunması bekleniyor. Obama’nın ziyaretinde, Genelkurmay ile görüşme için şu ana kadar bir başvuruda bulunulmadı.



