First Lady Melania Trump'ın memleketindeki heykeli yakıldı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, doğduğu Slovenya'nın Sevnica kentindeki tahta heykeli yakıldı.

Heykelin ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kuladığı 4 Temmuz'un hafta sonunda yakıldığı belirtildi.

Eser sahibi Berlin'de yaşayan ABD'li sanatçı Brad Downey, polis kendini bilgilendirdikten sonra heykeli hemen kaldırttığını bildirdi.

Heykeli yaptığı zaman Melania'nın bir göçmen olduğunu vurgulayarak ABD'de diyalog kurulmasını sağlayacağını umut ettiğini söyleyen Downey, "Neden yaptıklarını bilmek istiyorum" dedi.

Washington, konuyla ilgili bir yorum yapmadı. ABD Başkanı Trump, geçen haftalarda protestocuların ülkesindeki heykelleri vandalize etmesini önlemek için sıkı önlemler almıştı.

Slovenya'da ocak ayında da Trump'ın heykeli yakılmıştı.