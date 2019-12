First Class’ın ilk yolcusu bedavaya uçtu!

THY’nin aralık ayında başlattığı süper lüks First Class uçuşun ilk müşterisi, 12 bin 500 TL değerindeki bilet için tek kuruş ödemedi. Bangkok’a First Class’ı denemek için uçtuğunu belirten turizmci Nihat Genç, 2’nci el otomobil değerindeki biletin ödemesini 180 bin mil puanıyla yaptı.



Türk Hava Yolları’nın (THY) yeni başlattığı “First Class” uçuşun ilk yolcusu bileti için tek kuruş ödemedi. Bangkok’a uçan turizmci Nihat Genç, ikinci el otomobil fiyatı kadar olan 12 bin 500 TL değerindeki biletini 180 bin mil puanları karşılığında aldığını açıkladı. Uçuştan iki saat önce THY’nin gönderdiği özel bir araçla evinden alınarak Atatürk Havalimanı’na getirilen Genç, havalimanında bir CIP hizmeti olan Prime Class hostesleri tarafından karşılandı. First Class yolcuları için hazırlanan güvenlik kontrol noktasından sıra beklemeden geçiş yapan Genç, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdı.



Yıldız muamelesi gördü



Pasaport kontrolünden de beklemeden geçen Genç, özel golf arabası ile uçağın kalkış saatini beklemek üzere First Class yolcuları için hazır tutulan bekleme salonuna alındı. Atatürk Havalimanı’nda kendisini görüntülemek için bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nihat Genç, işadamlarına yönelik fuar ve turlar organize eden bir turizm firmasında görev yaptığını belirterek, deneme amaçlı uçuş yaptığını söyledi. Daha önce de First Class uçtuğunu ifade eden Genç, “Yıllardır First Class uçuyordum. Daha önce ABD hatlarında bu uygulama vardı. Bu hizmeti işadamları görmeden bizim görüp onlara anlatmamız gerekiyordu. Müşterilerimize bu hizmeti anlatmak için deneme amaçlı uçuyorum” dedi.



Pahalı bilet sorun değil



FIRST Class biletin bu kadar pahalı olmasının önemli olmadığını belirten Genç, kriz ortamında THY’nin First Class uygulamasının başarılı olup olmayacağına yönelik düşüncesinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Küresel kriz ortamında THY’nin First Class uygulaması kesinlikte başarılı olacak. Sadece kriz ortamı olarak düşünmemek lazım. Krizden etkilenen belli çevreler vardır. Ama bundan etkilenmeyenler de var. THY’nin bu tür müşterilere de ihtiyacı olacaktır. Sadece Uzakdoğu değil, ABD ve Brezilya hatlarında da bu hizmeti talep eden yolcular olacaktır. Bu bizim eksikliğimizdi.”



İlk iki uçuşta yolcu yoktu



THY’nin First Class hizmeti sunduğu Boeing 777-300ER tipi uçakları, daha önceki 2 uçuşta First Class yolcusu olmadan uçmuştu. Dün Hong Kong’a da iki yolcunun First Class bilet rezervasyonu yaptırdığı belirtildi.