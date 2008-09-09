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Yaşam

'Fırsatçılar bu kez kaybetti'

Ramazan ayında temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketlerini değerlendiren Tüketiciler Birliği İzleme Komitesi Başkanı Cahide Pamuk, “tüketicinin gücü, paranın gücüne gal

09 Eylül 2008 03:00

Temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketlerini değerlendiren Tüketiciler Birliği İzleme Komitesi Başkanı Cahide Pamuk, “tüketicinin gücü, paranın gücüne galip gelmiştir” dedi.

Tüketiciler Birliği İzleme Komitesi Başkanı Cahide Pamuk konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

Ramazan ayında tüketicinin gıda ürünlerine olan talebinin artmasını fırsat bilen bazı üretici ve satıcıların geçmiş yıllarda fahiş zam yaparak, tüketicinin cebinden haksız kazanç elde etmeye yönelik tutumları, Tüketiciler Birliği tarafından yakından izlenmekte ve gerekli tepki gösterilmektedir.

Özellikle son üç yıldır gıda ürünlerinin fiyatları Ramazan öncesi ve Ramazan sonrası olmak üzere iki farklı dönemde tespit edilmekte ve haksız kazanç sağlamaya yönelik tutum içinde olan firmalar kamuoyuna teşhir edilmektedir.

Yapılan bu çalışmalar bu yıl meyvesini vermiş ve bu yıl da Ramazan öncesi ve sonrasında yapılan fiyat tespitleri sonucunda temel gıda ürünlerinin fiyatlarında artış yerine azalmanın dahi olduğu gözlemlenmiştir.

Örneğin;

Ürün Adı 7 Ağustos Fiyatı 5 Eylül Fiyatı Değişim %

Çay 1 Kg 6.39 5.79 - 9,3

Baldo Pirinç 1 Kg 6.25 5.50 - 12,0

Fasulye 1 Kg 7.95 7.60 - 4,0

Ayçiçek Yağı 1 Kg 6.40 5.57 - 12,9

Salça 1 Kg 3.49 2.45 - 29,8

Tüketiciler Birliği’nin bu tespitleri, sektöre ilişkin çalışma yapan başta Türkiye Ziraat Odalar Birliği ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından da teyid edilmektedir.

Tüketici lehine olan bu gelişme, örgütlü tüketici hareketi ve tüketicinin gücünün kararlı bir şekilde ifade edilmiş olmasının bir sonucudur. Her zaman olduğu gibi, “tüketicinin gücü, paranın gücüne” galip gelmiştir.

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