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Yaşam

Fırsatçı yankesici polisten kaçamadı

26 Eylül 2009 22:54

Mamak'ta kaza yapan bir araçtan yankesicilik suretiyle hırsızlık yapan kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece yarısı Mamak Caddesi'nde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak, çarptığı kadını başka bir araçla hastaneye götürdü.

Kazayı fırsat bilen Tevfik Fikret E (60), kaza yapan araçtaki cüzdan ve cep telefonlarını alarak olay yerinden kaçtı.

Araç sahibi, olay yerine gelerek hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda Tevfik Fikret E'yi yakaladı. Zanlının 21 ayrı yankesicilik olayından kaydının bulunduğu bildirildi.

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