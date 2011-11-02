-Firmalara Libya desteği TRABLUS (A.A) - 02.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 300'e yakın iş adamıyla gerçekleştirdiği Libya ziyaretinde, temasları kapsamında Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Ekonomi Bakanı Abdullah Şamiya ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağlayan, kısa bir süre önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya'ya bir ziyarette bulunduklarını, o ziyarette dört şehre giderek, Libya halkının Türkiye'ye olan sevgisini, sempatisini bir kez daha görme imkanı sağladıklarını kaydetti. UGK'nın Başkanı Mustafa Abdülcelil'le gerçekleştirdiği görüşmede, Abdülcelil'in tekrar bir kısım yaralıların Türkiye'ye getirilmesi konusundaki isteklerini ilettiğini anlatan Çağlayan, kendisinin de bu konuda gerekenin yapılacağını söylediğini aktardı. Libya devletinin hak ettiği en üst düzeydeki yaşam seviyesine kavuşması noktasında Türkiye devleti olarak her zaman Libyalılar'ın yanında olacaklarını dile getiren Çağlayan, şunları söyledi: ''Bir günlük, ama çok faydalı bir ziyaret bu. Gelir gelmez Sayın Abdülcelil'le bir görüşmemiz oldu. Kendileri özellikle sayın Başbakanımızın, hükümetimizin bu süreçte göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. Bir önceki gelişimizde sayın Başbakanımızın ve sayın Abdülcelil'in mutabakat sağlamış olduğu, Libyalı gençlerin okul eğitiminden geri kalmaması adına savaştan dolayı tahribat görmüş bazı okulların tadilatı konusunda bana bir talimatı olmuştu sayın Başbakanımızın. Bunlar bir taraftan okul, cami, polis merkezi, karakol, mahkeme ve hapishane gibi önemli yapılar. Bu konuda öncelikle Libya makamlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan tespitler bize gönderildi. Biz de özellikle Libya'da iş yapan müteahhitlerimizle birkaç seans toplantı yaptık Ankara'da. Bu görüşmelerle Libya tarafının bizden talep etmiş olduğu onarımların neredeyse tamamına yakınını yapabileceğimizi söyledik ve listeleri kendilerine takdim ettik. Bunlar müteahhitler tarafından bedelsiz yapılacaktır.'' Bakan Çağlayan, bunu Libya'nın doğal kaynaklarına değil, insana verdikleri önemin bir göstergesi olarak yaptıklarını anlattı. Bu onarımların değişik şehirlerde 20 iş olarak yapılacağını bildiren Çağlayan, bunların içinde yeni yapılacak okulların da olacağını, bu okulların üç şehirde bulunacağını ve 24 derslikli olacağını söyledi. Bakan Çağlayan, bunların da herhangi bir şekilde bedel alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve firmalarının, Libya'ya bu bağımsızlık gününün bir hediyesi olarak yapılacağını bildirdi. UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil'in bundan çok memnun olduğunu aktaran Çağlayan, bu yapılan tüm yapılara birer tabela asılmak suretiyle bunların Türkler tarafından yapıldığının gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ettiğini söyledi. -''Türk müteahhitleri yeniden işlerinin başına dönmesi gerekiyor''- Bakan Çağlayan, bunların yapılması için Türk müteahhitlerin yeniden işlerinin ve şantiyelerinin başına dönmesi gerektiğine işaret ederek, ''İş adamlarımız, Türkiye'den getirecekleri makine ve ekipmanlar için gümrüklerden özel geçiş hakları istiyor. Buradaki makine ve ekipmanların kendilerine geri verilmesini istiyorlar. Libya bankalarındaki mevduatlarını kullanarak bunları gerçekleştirebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda da Libya tarafından bir otorite ile karşılıklı koordinasyonunun yapılacağını özellikle ifade ettim. Bu konuda Türkiye tarafından yetkili ben ve benim Bakanlığım. Libya tarafı da bu konuda muhatabımızı belirleyecek. Müteahhit arkadaşlarımızın eksiklerinin tamamlanmasıyla birlikte firmalarımız hemen belirtilen işlere başlayabileceklerdir'' diye konuştu.