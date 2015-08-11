Firmalar patates cipsine hava basıyor!

Her yıl ramazan aylarında pidede meydana gelen gramaj-fiyat tartışmaları sonrası pide fiyatı değişmese de ağırlığın azalması Türkiye’nin yabancı olduğu bir durum değil. Bu durum, birçok tüketim maddesi grubunda kendisini göstermeye başladı. Cips firmaları bazen rekabet koşulları gereği, bazen de psikolojik sınırı geçmemek adına fiyat yükseltmek yerine satılan ürünlerin gramajlarıyla oynayıp, paketin içi boş görünmesin diye ‘hava basar’ hale geldi.

Habertürk’ten Ünsal Ereke’nin haberine göre atıştırmalık olarak tercih edilen patates ve mısır cips kategorisindeki ‘hafifleme’ kendisini tüketiciye fazlasıyla hissettirdi. Buna göre üç yıllık süre içerisinde cipslerin fiyatlarında önemli bir değişiklik olmazken, paketlerin gramajlarında yüzde 28 ile 45 arasında değişiklikler meydana geldi.

3 yıllık süre öncesinde 50 kuruş değerindeki 35 gramlık cipsler yine aynı fiyata satılıyor ancak bunların ağırlıkları yaklaşık 20 grama kadar düştü. Paketlerin boş durmaması için de üretici firmalar ambalaj içine bastıkları hava miktarını artırdı. Neredeyse yarı yarıya meydana gelen bu düşüşe karşı gramaj düşüklüğünü kabul eden üretici firma temsilcileri hammaddeleri patates ve mısır fiyatlarındaki artışın kendilerini bu yola sevk ettiğini belirtiyor. Üreticiler bunun yanı sıra ambalaj başta olmak üzere dövize bağlı ara malı alımlarının maliyetlerini artıran başka bir unsur olduğunu ifade ediyor. Yetkililer, buna rağmen bir şikâyet almadıklarını, yurtdışındaki cips fiyatının Türkiye’den yüzde 20 pahalı durumda bulunduğunun da altını çiziyorlar.

Gramaj azalıyor

Ancak piyasadan aldığımız bilgilere göre cipslerdeki bu ‘hafiflemenin’ en önemli nedeni fiyatların mevcut seviyelerinden daha yukarılara çıkarılmak istenmemesi. Sahadaki satış temsilcileri bu tür gramaj oyunlarının daha önceki yıllarda da yapıldığını, ancak son 2.5-3 yıldır pazardaki yoğun rekabetle birlikte en tepe noktaya ulaştığını ifade ediyorlar. Pazarın büyüklüğü 2012 yılında 800 milyon dolara ulaşırken, Frito Lay ve Doğuş Gıda pazarın önemli bölümünü domine ediyor.

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