Firmalar kısa mesaj gönderebilmek için 'lahmacun' kampanyası başlattı

Yarından itibaren internet ve cep telefonu üzerinden ticari iletiler, sadece karşı taraftan onay alınırsa gönderilebilecek. Aksi taktirde 5.000 lira cezası var. Bu durum bir anda ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalan firmalarda, “onay alma” telaşı başlattı. Şirketler düzenledikleri son dakika kampanyalarıyla kendilerine onay veren müşterilerine lahmacundan, masaja, iPhone 6’dan konutta yüzde 1’e varan indirime kadar bir çok hediye veriyor.

SMS ya da e-posta yoluyla izinsiz olarak gönderilen reklam mesajlarını yasaklayan ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ yarından itibaren uygulamaya giriyor.

Yasa, internet ve cep telefonu üzerinden ticari elektronik ileti gönderen kişi ve kuruluşlara reklam içerikli mesajları göndermeden önce, portföylerinde yer alan potansiyel müşterilerinden onay alma zorunluluğu getiriyor. Onay alınmadan gönderilen mesajlar için idari para cezaları getiriyor. Bu da, bir anda ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalan firmalarda, ”onay alma” telaşının yaşanmasına yol açtı.

Ahmet Can’ın Hürriyet’te yayımlanan haberine göre, şirketler son günlerde harıl harıl e-posta, SMS veya çağrı merkezleri aracılığıyla müşterilerine ulaşıp, izin almaya çalışıyor. Kısıtlı zaman kalmasından dolayı şirketler, müşterilerden izin almak için ardı arkasına kampanyalar veya indirimler düzenlemeye başladı. İnşaat şirketlerinden fastfood zincirlerine, bankalardan tekstil firmalarına kadar birçok farklı kurum, müşterilerinden izin almak için kampanya düzenlemeye başladı.

Konutta yüzde 1 indirim

İzinli pazarlamayı kampanyaya çevirenlerin başında gelen inşaat şirketleri geliyor. Bir inşaat şirketi, “İzninizle iki sinema bileti hediye etmek istiyoruz” diyerek kendilerinden gelecek SMS ve e-posta iletilerine izin veren her 100’üncü kişiye iki kişilik sinema bileti hediye ediyor. Başka bir inşaat şirketi ise SMS ve e-posta izni verilmesi halinde projelerinde 2015 yılı boyunca ekstra yüzde 1 indirim sağlıyor.

Yürürlüğe girecek yeni E-Ticaret Kanunu’nun en çok etkileyeceği sektörlerden bir diğer ise bankacılık. Kredi bilgilendirmesi, ürün, hizmet ve kampanyalara ilişkin iletişim izin veren bireysel müşterilerine, çekilişle hediyeler dağıtıyor.

İzin verene lahmacun

Birçok banka tercihini son dönemlerin en çok satılan akıllı telefon modeli iPhone 6’dan yana kullanıyor. Bu bankalardan gelecek SMS ve e-postalara onay veren müşteriler, iPhone 6 çekilişine katılma hakkı kazanıyor. Diğer bankalar ise iPhone 6’nın yanı sıra Samsung Galaxy Note ve Samsung Galaxy Tablet akıllı telefon çekilişi de gerçekleştiriyor. Başka bir banka ise tercihini Microsoft’un oyun konsolu olan Xbox One’dan yana kullanıyor. Fast food zincileri de müşterilerinden izin almak için promosyonlarla dikkat çekiyor. Pizzacılar, bilgilerini paylaşan müşterilerine pizzanın yanında tatlı hediye ediyor. Kebapçıların müşteri bilgilerini almak için kullandığı taktik ise hediye lahmacun. Oteller ve turizm acentaları da müşterilerinin iznini almak için kampanyalar düzenledi. Bir otel firması, izin veren ve bu yaz tatil yapmak isteyen müşterilerine SPA masaj hediye ediyor. Turizm acentaları ise SMS ve e-postaya izin veren müşterilerine yüzde 10’a varan indirimler yapıyor.

Yarından sonra ne olacak?

– Ticari amaçlı SMS ve e-posta gibi iletiler, sadece tüketicilerin onayı alınarak gönderilebilecek.

– Yeni dönemde SMS ve e-postanın yanı sıra telefon, çağrı merkezi, faks ve otomatik aramalar da müşterinin izni olmadan yapılamayacak.

– Elektronik iletiye onay veren müşteriler, daha sonra bu izinden vazgeçerek, ret edebilecek

– Müşterilerin, şirketlere göndereceği ret SMS’lerinden ücret alınmayacak.

– Şirketler, müşterilerin ret mesajı göndermesi durumunda 3 gün içerisinde reklam mesajlarını durdurmak zorunda.

– Müşterilerin, pazarlama kampanyaları için izin alma mesajlarına cevap vermemesi durumunda ret sayılacak.

– Kullanıcılar, onay vermediği halde mesaj gönderen şirketleri Gümrük Bakanlığı’na 6 içinde şikayet edebilecek.

– Şirketlere, ihlal durumunda 15.000 lira ceza kesilecek.

– İzin almadan birden fazla elektronik ileti gönderenlere 50.000 lira ceza kesilecek.

– Elektronik iletilerde şirketin adı ve iletişim bilgisi bulunacak.

– Kullanım, bakım, bilgi, borç hatırlatma, tahsilat, teslimat mesajları için izin alınmayacak.

– E-posta adresleri diğer şirketlerle paylaşılmayacak.