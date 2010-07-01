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Ekonomi

Firmalar harp silahı ithal edebilecek!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alan firmalar harp silahları ithal edebilecek.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alan firmalar da harp silahları ve bunların aksam ve parçalarını ithal edebilecek.



Dış Ticaret Müsteşarlığı, harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithaline ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.


Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alan firmalar da harp silahları ve bunların aksam ile parçalarını ithal edebilecek.

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