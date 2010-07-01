Firmalar harp silahı ithal edebilecek!

T24-

Dış Ticaret Müsteşarlığı, harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithaline ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.





Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alan firmalar da harp silahları ve bunların aksam ile parçalarını ithal edebilecek.