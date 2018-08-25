Fırında çıkan yangın söndürüldü; 20 Suriyeli dumandan etkilendi

Kilis'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Dumandan etkilenen Suriye uyruklu 20 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki ekmek fırınında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızarcılar Sokak'taki Suriyelilerin işlettiği fırında çıkan yangın nedeniyle binadaki 2 dairede mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan alevleri söndürürken, bir yandan da binadaki dairelerde mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen Suriye uyruklu 20 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da soğutma çalışmalarının sürdüğü fırında inceleme yaptı.





