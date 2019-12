-FIRINCILARA MALİYET ARTIŞINA KARŞI BİRLEŞİN ÖNERİSİ İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - İstanbul Halk Ekmek (İHE) Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Türkiye genelinde fırıncılık sektöründe çok fazla atıl kapasite bulunduğunu belirterek, fırıncılara, maliyet artışına karşı birleşmeleri önerisinde bulundu. Bekaroğlu, son ekmek zammı ile ilgili tartışmalar ve İHE'nin üretimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Fırıncıların zam ile ilgili haklı gerekçeleri olabileceğini belirten Bekaroğlu, ''Fırıncıların iddiası, böyle bir fiyat artışına ihtiyaç bulunduğudur. Un fiyatlarında ve işçilik giderlerinde, son 3-4 ayda aşırı yükselme olduğunu söylüyorlar. Gerçekten fırıncı esnafı bu zamma ihtiyaç duyabilir. Çünkü, İstanbul'da ve genel olarak Türkiye'mizde çok fazla atıl kapasitemiz var fırıncılıkta'' diye konuştu. Bir fırında, günde 3-6 bin ekmek üretildiğini belirten Bekaroğlu, İHE'de 2 kişiyle üretilen ekmek miktarının normal fırınlarda 9-10 kişiyle ancak gerçekleştirilebildiğini söyledi. Bekaroğlu, ''İşçilik ücretleri bizde, özel sektörün 3-4 katı olmasına rağmen, bu kadar iddialı söylüyorum, işçilik maliyeti bizim ekmeğimizde onlarınkine göre 3'te 1 mertebesinde daha düşük. Bunun sebebi endüstriyel, sanayi tipi üretim yapmamız'' dedi. -''MALİYETİN YÜKSEKLİĞİNİN ANA SEBEBİ KAPASİTE FAZLASI''- Fırıncı esnafına, artan maliyetlerle başa çıkabilmeleri için birleşmeleri çağrısında bulunan Bekaroğlu, şöyle devam etti: ''Biz, fırıncı esnafımıza diyoruz ki 'Arkadaş bir araya gelin lütfen'. 10 tanesi bir araya gelsin, İHE gibi bir yapı oluştursun. İstanbul'un genelinde şu an 12-13 tane büyük kapasiteli fabrika olursa, İstanbul'un ihtiyacının tamamını karşılayabilir. Bu şekilde olduğu takdirde üretim maliyetleri düşecek, toplu alımdan istifade edilecek. Silolar yapılırsa, üretim çok daha ucuza malolur. Bir araya gelinir, bu fırınların kapatılmasına da gerek olmaz. Büyük fırınlarda, fabrikalarda yapılan ekmekler, pişmiş veya yarı pişmiş olarak üretilir. Bu fırınlara bir soğuk hava deposu yapılır. Günlük ihtiyaç neyse geceden üretim yapılır, sabah da 3-5 dakikalık pişirmeyle sıcak sıcak servis yapılır. Böyle bir sisteme geçilirse, maliyetin düşeceğine inanıyoruz. Çünkü şu anki maliyetin yüksekliğinin ana sebebi kapasite fazlası. Kapasite fazlası kullanılamıyor çünkü.'' -''BİZİM ZAMMA İHTİYACIMIZ YOK''- ''Halk ekmeğin şu anki kapasite durumlarıyla bu fiyat artışlarını rahatlıkla tolere edebileceğini söyleyebiliriz. Bir zamma ihtiyacımız yok şu an'' diyen Bekaroğlu, 300 gramlık ekmeği 40 kuruşa satışa sunduklarını, bunun böyle de devam edeceğini belirtti. İHE'nin bugün geniş bir tüketici kitlesine hitap ettiğine işaret eden Bekaroğlu, ''Halk Ekmeğin eskiden 'yoksulun ekmeği' olduğu gibi bir imaj vardı. Şu an halk ekmek, sağlığını düşünen her kesimin ekmeği. Kesesini düşünen de sağlığını düşünen de halk ekmek alıyor. Bizim bir araştırmamıza göre bilinçli kesimler İHE ekmeğini daha fazla talep ediyor'' şeklinde konuştu.