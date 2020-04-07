T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fırıncı ve müşterinin maske kavgası kanlı bitti!

07 Nisan 2020 14:31

Antalya'da fırın sahibi, dükkânına girmek isteyen kişiyi maskesiz olduğu için almadı. Tartışma sonrasında 4 kişi olarak fırına gelen grup, dükkân sahibine sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak saldırıp bacağından bıçakladı.

Antalya'da bir fırının işletmecisi olan Cihan D, içeriye maskesiz girmek isteyen kişiyi almadı. İkili arasında tartışma yaşandıktan sonra Cihan D'nin tartıştığı kişi 3 şahıs ile birlikte tekrar fırına geldi.

Yeni tip Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan grup, Cihan D'ye saldırıp bıçakla bacağından yaraladı. Müşteriler ve personelin araya girmesiyle öfkeli 4 kişi güçlükle yatıştırıldı ve araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından işyeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kavgada bacağına küçük bir bıçak yarası aldığını fark eden Cihan D, ambulansla sağlık merkezine götürüldü.

Polis ekipleri şüphelileri kısa süre sonra gözaltına aldı.

ETİKETLER

antalyafırıncıfırınmaske kavgasıkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24