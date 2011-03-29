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FIRAT'IN CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ   İSTANBUL (A.A)

29 Mart 2011 22:36

-FIRAT'IN CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ   İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Sultangazi'de boş arazide parçalanmış cesedi bulunan 9 yaşındaki Fırat Sezer'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Fırat Sezer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra, Bakırköy Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Esenler'de oturan amcası Kemal Sezer'in evine götürüldü.  Cenaze, buradan da aynı araçla, toprağa verileceği Şanlıurfa'ya gönderildi. -ÜVEY ANNE İLE ÜVEY ANNEANNE TUTUKLANDI  Öte yandan Fırat Sezer'i öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu üvey anne ile üvey anneanne tutuklandı.  Gaziosmanpaşa Adliyesine çıkarılan Ekatarina Ochkhikide ile annesi İyola Ochkhikide, tercüman eşliğinde, Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Sami Altuntaş tarafından ayrı ayrı sorgulandı.  Zanlılar, ''canavarca hisle veya tasarlayarak adam öldürmek'' suçundan sevk edildikleri Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevine gönderildi.  Vatandaşlar, adliye çıkışında zanlılara tepki gösterdi.

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