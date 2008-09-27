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Politika

Fırat'ın gözü bu kez Baykal'da

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat, malvarlığı iddialarıyla ilgili CHP lideri Deniz Baykal'la tartışmak istediğini söyledi.

27 Eylül 2008 03:00

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılçdaroğlu ile tartışan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP lideri Deniz Baykal’ın malvarlığına yönelik iddiaları belgelendirdiğini savunarak, Baykal’la tartışmak istediğini söyledi.

NTV’ye konuşan Fırat, Baykal’ın malvarlığına yönelik kalın bir dosya hazırlığında olduğunu söyledi. Fırat, Baykal’ın eşiyle birlikte mal beyanı vermesini ve avukatlıktan elde ettiği malvarlığını açıklamasını istedi.

Fırat, yeni bir iddia gündeme getirerek CHP liderinin bir şoför ve bir sekreter üzerinden Çankaya’daki bir banka aracılığıyla hisse senedi aldığını ileri sürdü.


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Fırat, şunları söyledi: “Türkiye Sinai Kalkınma Bankası’nda İş Bankası iştirakleri neden iki yabancı kişi üzerinden yapıldı? Bir parti liderinin hisse senedi ile oynayıp oynamaması beni ilgilendirmiyor. Etik bir kuralın ihlali var. İstifasını gerektirir. Hisse senetleri sınırlı, bu sınırı aşabilmek için gayri ahlaki bir yöntemle diğer vatandaşların hakkını gasp etti.

Baykal’ın peşindeyiz. ‘Deniz Baykal, Fırat’ın haddine mi?’ diyor. Benim haddime, ben halkın seçtiği milletvekiliyim. Sizinle ya da istediğiniz bir isimle yüz yüze bu belgeleri tartışalım.” 

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