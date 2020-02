'Fırat'ın doğusu'ndaki teröristleri korku sardı

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/CERABLUS (Suriye), (DHA) – TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin başarıyla sonuçlandırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Menbiç\'te başlattığı devriye faaliyetinin ardından gözlerin çevrildiği Fırat Nehri\'nin doğusundaki teröristleri korku sardı. Türkiye\'nin kırmızı çizgisi olarak belirlenen Fırat Nehri\'nin batısına geçmelerine imkan verilmeyen teröristler, son zamanlarda TSK\'nın olası harekat ve taarruzuna karşı sınırda yeni inşa ettiği kule ve barınaklarda nöbet tutmaya başladı.

Türkiye, terör örgütlerinin taciz ve saldırılarına son verip, sınır hattını güvenli hale getirip Suriyelilerin evlerine geri dönüşüne imkan sağlamak amacıyla 2016 yılı Ağustos ayında Fırat Kalkanı, bu yılın Ocak ayında ise Zeytin Dalı Harekatını düzenledi. Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri Suriye\'nin Türkiye sınırındaki Cerablus, Azez, Afrin, El Bab gibi büyük ilçeleri ile kritik beldelerini terör örgütlerinden temizleyerek özgürleştirdi. 4 bin kilometre kareyi aşkın bölge teröristlerden temizleyen TSK, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Menbiç\'te de devriye faaliyetine başladı. Türkiye sınırının tamamının güvenli hale gelmesi için Fırat\'ın doğusundaki bölgelerin de teröristlerden arındırılacağına yönelik mesajlar son günlerde sıkça verilmeye başladı.

TERÖRİSTLERİ KORKU SARDI

TSK\'nın terör örgütlerine peş peşe vurduğu darbeler ile sınır hattındaki birçok noktanın özgürleştirilmesi ile binlerce Suriyeli de zorunlu olarak göç ettiği kentlerine geri döndü. Terör örgütlerinin sınırdan uzaklaştırılmasına yönelik Türkiye’nin verdiği mesajlar, terör örgütlerinin baskısı ve çatışmalar nedeniyle ayrıldıkları evlerine geri dönme umutlarını da artırdı. Terör varlığının sona erdirilmesine yönelik Türkiye’nin kararlı mücadelesi ve sınırın tamamen güvenli hale getirilmesi için bundan sonraki süreçte Fırat’ın doğusuna yöneleceği mesajları teröristlerde panik ve korkuya yol açtı.

TERÖRİSTLER TEPELERDE 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Son süreçte yaşanan gelişmeler, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye\'nin Cerablus kentine sadece 2 kilometre mesafede Fırat Nehri\'nin doğu yakasındaki teröristlerde de paniğe yol açtı. Daha önce Cerablus\'a yönelik sızma girişimleri TSK tarafından engellenen PKK/PYD\'li teröristler, Fırat Nehri\'nin doğu yakasındaki Zormağara ve Şuh bölgesindeki hakim noktalarda 24 saat nöbet tutmaya başladı. Toprak setlerin ardına kurdukları kulübeler ve son yıllarda inşa ettikleri anlaşılan Zeytin Dalı Harekatı’nda imha edilenlerle benzerlik gösteren silindir kulelerden sürekli olarak Cerablus bölgesini izliyor. Teröristlerin aynı zamanda nöbet tuttukları noktada gece de olası hareketlilikleri tespit etmek amacıyla aydınlatma sistemi kurduğu görüldü.

TERÖRİSTLER BİR BİR KAÇIYOR

Öte yandan TSK\'nın kararlı mücadelesinin de terör örgütü içerisinde çözülmeye yol açtığı belirlendi. İstihbarat birimlerinin saptamalarına göre Türkiye’nin etkin ve kararlı mücadelesi ile aldığı başarılı sonuçların ardından terör örgütü içerisindeki birçok militanın kaçtığı ortaya çıktı. Taban kaybeden terör örgütünün kaçmaya kalkan bazı kişileri infaz ederek diğer militanlar üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi. Örgüt içerisindeki birçok kişinin ise Türkiye’nin olası harekatı durumunda silahını bırakarak teslim olmayı ya da kaçmayı hedeflediği de belirtildi.

TÜRK ASKERİ DE TEYAKKUZDA

Korku ve paniğin hakim olduğu terör örgütüne göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır hattında teyakkuz durumunda. Olası saldırı ve tacizlerine karşı önlemlerin en üst seviyede tutulduğu Fırat Nehri kıyısında askerler zırhlı araçların konuşlu olduğu hakim tepelerde termal kameralar ve insansız hava araçları aracılığı ile teröristleri an be an takip etmeyi sürdürüyor.



FOTOĞRAFLI