Fırat Sımpil'in babasından Murat Karayılan'a: Çocuklar ölecek, kuru bir özür dileyeceksin, kabul etmiyoruz!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in babası Sabri Sımpil, KCK Yürütme Konseyi üyesi ve HPG lideri Murat Karayılan'ın özrünü kabul etmediğini açıkladı.

"Olaydan sonra PKK yöneticisi Murat Karayılan, 'Sımpil ailesinden özür diliyoruz' demiş. Bizim için bu özür boştur. Şehrin içine bomba koyacaksın, çocuklar ölecek sonra kuru bir özür dileyeceksin. Biz bunu kabul etmiyoruz, özür acılarımızı hafifletmedi. Oğlumun ölümüne sebep olan YDG-H üyelerinin yanına bu kâr kalmamalıdır" diyen baba Sımpil, "Oğlumun ölümü iki günde unutuldu. Bir kedi bombalı saldırıda ölmüş olsaydı daha çok gündeme gelirdi. Bu olay unutulduğunda yeni masum çocuklar ölür" ifadelerini kullandı.

'Patlama sonrası oğlumun cesedi paramparça olmuştu, halen aklımdan gitmiyor'

KCK Yürütme Konseyi üyesi ve örgütün silahlı kanadı HPG'nin lideri Murat Karayılan, gazeteci Amed Dicle'ye yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Lice karayolunda dur ihtarına uymayan doktor Abdullah Biroğlu’nun yol kesen PKK üyelerince vurulması ve 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in Silvan'da yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili ailelerinden özür dilemiş ve "Sinpil ve Biroğlu'nun ailesi bilmeli bu temamen kazadır. Üzüntümüzü paylaşıyoruz. HPG özür diliyor" demişti.

HaberTürk'ten Ahmet Yukuş'a konuşan 17 yıllık geçici köy korucusu olan baba Sabri Sımpil, "İnsanın çocuğu ölse bile bazı şeyleri halen konuşamıyoruz" dedi. Fırat'ın ölümü özerine aile olarak travma geçirdiklerini ifade eden 6 çocuk babası Sabri Sımpil, "Patlama olduğu sırada görevdeydim. Olayı ilk duyduğumda köy korucusuyum diye hedefte olduğum aklıma geldi. Ancak daha sonra bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatıldığını öğrendim. Patlama sonrası oğlumun cesedi paramparça olmuştu. Gördüklerim halen aklımdan gitmiyor. Pisi pisine ölümü zoruma gidiyor" dedi.

'PKK, YDG-H'yi kontrol altına almadığı takdirde daha çok sivil ölür'

"Şehrin ortasına bomba koymak insanlık dışıdır" diyen Sımpil, "Bölgede YDG-H diye başıboş bir yapı var. Adamlar ellerindeki silahlarla istedikleri kişilerin evlerine girip çıkıyor, kimse korkudan bir şey diyemiyor. Yüzü maskeli kişilerin kimin adına çalıştıkları belli değil. Rastgele sokakları tarıyorlar. PKK bunları kontrol altına almadığı takdirde daha çok sivil ölür. Olaydan sonra PKK yöneticisi Murat Karayılan, ‘Sımpil ailesinden özür diliyoruz' demiş. Bizim için bu özür boştur. Şehrin içine bomba koyacaksın, çocuklar ölecek sonra kuru bir özür dileyeceksin. Biz bunu kabul etmiyoruz, özür acılarımızı hafifletmedi. Oğlumun ölümüne sebep olan YDG-H üyelerinin yanına bu kâr kalmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Oğlum çok zekiydi, okuyup mühendis olmak istiyordu. Ama onu yaşatmadılar" diyen baba Sımpil, oğlunun ölümünün çabuk unutulmasından da şikayetçi. Acılı baba, "Berkin Elvan öldürüldüğünde Türkiye ve dünya günlerce onu konuştu. Ancak benim oğlumun ölümü iki günde unutuldu. Bir kedi bombalı saldırıda ölmüş olsaydı daha çok gündeme gelirdi. Bu olay unutulduğunda yeni masum çocuklar ölür. Benim çocuğum öldü, başka anne babalar aynı acıyı yaşamasın. Çatışan taraflara sesleniyorum. Barış ve huzurdan başka bir şey istemiyoruz" diye çağrı yaptı.