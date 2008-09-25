Fırat: Kılıçdaroğlu 'Müfteriyim' demeli

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı tartışmanın ardından, "Her şeyin yalan olduğunu ortaya koydum, kendisinin 'müfteriyim' demesi lazım" dedi.

Fırat, tartışmanın ardından, basın koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Her şeyin yalan olduğunu ortaya koydum. Kendisinin kalkıp 'müfteriyim' demesi lazım. 'Ben ispatlayamadım, müfteriyim' demesi gerekir" diye konuştu.

Gazetecilerin, "sizin için sürpriz var mıydı?" soruna Fırat, "Sizce var mı sürpriz bir şey?" sorusuyla karşılık verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyeceğini ifade eden Fırat, Meclisten ayrılınca evine gideceğini söyledi.

AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan da "Sürpriz var; kim tarafından doldurulduğu belli olmayan bir belge vardı... Belkide Kılıçdaroğlu, Dengir Beyin adını o belgeye yazdı" diye konuştu.

AKP Çorum Milletvekili Agah Kafkas da "Sözün bittiği yerdeyiz. Dengir Bey, mahkeme kararlarıyla sözü bitirdi" ifadesini kullandı. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, gazetecilerin tartışmaya ilişkin sorularına şu karşılığı verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği şey farklı, mahkeme kararları farklı. Başka bir olayla ilgili mahkeme kararını getirip, yine bir başka tarihle ilgili olayın ispatı olarak gösteriyor. 90'lı yıllardaki bir mahkeme kararını getirip 2003'teki bir iddianın delili olarak sunamazsınız. Savcılık 'hayali ihracat yoktur' diyor. Öte yandan mahkeme de savcılık kararını onuyor. Ama Kılıçdaroğlu, 'zamanaşımı' diyor. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor.

Vatandaş dinledi. Bu konuda kanaat sahibi vatandaş olacaktır. Herkes söylemesi gerekeni söyledi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ispat etmeye çalıştığı olaylar arasında bir bağ yok. Belgeleri çarpıtmaya çalıştı."