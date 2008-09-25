T24 LogoT24 Logo
Politika

Fırat: Kılıçdaroğlu 'Müfteriyim' demeli

AKP'li Fırat, CHP'li Kılıçdaroğlu ile yaptığı tartışmanın ardından, 'Her şeyin yalan olduğunu ortaya koydum, kendisinin 'müfteriyim' demesi lazım' de

25 Eylül 2008 03:00

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı tartışmanın ardından, "Her şeyin yalan olduğunu ortaya koydum, kendisinin 'müfteriyim' demesi lazım" dedi.
Fırat, tartışmanın ardından, basın koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Her şeyin yalan olduğunu ortaya koydum. Kendisinin kalkıp 'müfteriyim' demesi lazım. 'Ben ispatlayamadım, müfteriyim' demesi gerekir" diye konuştu.
Gazetecilerin, "sizin için sürpriz var mıydı?" soruna Fırat, "Sizce var mı sürpriz bir şey?" sorusuyla karşılık verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyeceğini ifade eden Fırat, Meclisten ayrılınca evine gideceğini söyledi.
AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan da "Sürpriz var; kim tarafından doldurulduğu belli olmayan bir belge vardı... Belkide Kılıçdaroğlu, Dengir Beyin adını o belgeye yazdı" diye konuştu.
AKP Çorum Milletvekili Agah Kafkas da "Sözün bittiği yerdeyiz. Dengir Bey, mahkeme kararlarıyla sözü bitirdi" ifadesini kullandı. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, gazetecilerin tartışmaya ilişkin sorularına şu karşılığı verdi:
"Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği şey farklı, mahkeme kararları farklı. Başka bir olayla ilgili mahkeme kararını getirip, yine bir başka tarihle ilgili olayın ispatı olarak gösteriyor. 90'lı yıllardaki bir mahkeme kararını getirip 2003'teki bir iddianın delili olarak sunamazsınız. Savcılık 'hayali ihracat yoktur' diyor. Öte yandan mahkeme de savcılık kararını onuyor. Ama Kılıçdaroğlu, 'zamanaşımı' diyor. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor.
Vatandaş dinledi. Bu konuda kanaat sahibi vatandaş olacaktır. Herkes söylemesi gerekeni söyledi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ispat etmeye çalıştığı olaylar arasında bir bağ yok. Belgeleri çarpıtmaya çalıştı." 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24