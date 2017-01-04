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Fırat Kalkanı’nda iki asker şehit!

TSK yaptığı açıklama 14 IŞİD'linin öldürüldüğünü ve 12 hedefin imha edildiğini duyurdu

04 Ocak 2017 20:35

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda terör örgütü IŞİD'in saldırısında 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.

Yaralı askerler ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da saldırıda yaralanan askerlerin bulunduğu Gaziantep'teki hastanelere giderek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TSK ayrıca yaptığı açıklama 12 IŞİD'linin öldürüldüğünü ve 14 hedefin imha edildiğini duyurdu.

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