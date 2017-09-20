Fırat Kalkanı'na gerekçe olarak gösterilmişti; 'Gaziantep katliamı' davasını ne mağdurlar, ne devlet izledi

Gaziantep’te 20 Ağustos 2016 tarihinde bir düğünde IŞİD'in saldırısı sonucu 40'ı çocuk olmak üzere 56 kişinin öldüğü ve 16 Ekim 2016'da 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin davanın Kayseri'de görülen ilk duruşmasına 146 müştekiden sadece bir kişi katıldı. Avukatların verdiği bilgiye mahkemeye sadece bir müştekinin gelmesinin nedeni devletin ölen her çocuk için ailelere 33 bin lira 'kan parası' olduğu belirtildi. Mahkemeye Gaziantep Barosu ile İHD Antep Şubesi dışında hiçbir sivil toplum örgütü, sendika ve parti temsilcisinin izlemediği duruşmaya, HDP ve CHP’den gelen milletvekili de olmadı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Gaziantep’te 20 Ağustos 2016’da Kürt kökenli yurttaşların sokak düğününe yönelik yapılan ve 40’ı çocuk olmak üzere 56 kişinin öldüğü patlama ile 16 Ekim 2016’da 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması Kayseri’de başladı. 337 kilometre uzaklığa taşınan davaya, 146 müştekiden sadece biri gelirken, sivil toplum örgütü temsilcileri ile siyasi partilerden hiçbir milletvekilinin katılmaması düşündürdü. Özellikle devletin, katliamda ölen 40 çocuğun annesine “kan parası” verdiği ve duruşmaya gelmemeleri yönünde ikna ettiği öğrenildi. Duruşmada savunma yapan 3 tutuklu sanık, soruşturma sırasında yaptıkları itiraflardan çark ederek, işkence altında ifade verdiklerini öne sürdü. Müşteki avukatlarının çapraz sorguda üç sanığı köşeye sıkıştıran sorularına ise mahkeme heyetinin müdahale etmesi dikkat çekti.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından güvenlik gerekçesiyle Kayseri’ye taşınan davanın ilk duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Birçok katliam davasının aksine, Antep düğün patlaması davasına “ilgi” sıfırdı. Katılma talebinde bulunan Gaziantep Barosu ile İHD Antep Şubesi dışında hiçbir sivil toplum örgütü, sendika ve parti temsilcisinin izlemediği duruşmaya, HDP ve CHP’den gelen milletvekili de olmadı. Ölenlerin yakınları ile yaralananların arasında bulunduğu 146 müştekinin bulunduğu davayı sadece bir müşteki takip etti. Oturma yerlerini yerel haber ajansları ile hâkim ve savcı adayları doldurdu.

40 çocuğun öldüğü katliamda, çocukların annelerinin davayı takip etmemesi ise dikkat çekti. Avukatların verdiği bilgiye göre, ölen her çocuk için ailelere 33 bin TL para yardımı ile çeşitli sosyal yardımlar yapıldı. Ayrıca başka yardım vaadinde de bulunulduğu belirtildi. Gaziantep’te ailelerin duruşmalara gelmemesi konusunda ikna edildiği ifade edildi. Olayda üç polisin şehit olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın da mahkemede temsil edilmesi gerekiyordu. Ancak bakanlığı temsilen hiçbir avukat yer almadı.

3 tutuklu sanık duruşmada hazır edilirken, diğerleri Gaziantep’teki cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. IŞİD’in son Antep emiri Mehmet Kadir Cabael’in tutuklu eşi Fadile Cabael’in bağlantısı sık sık kesildi. 11 sanıktan ilk savunmayı Mehmet Şahin Erğan yaptı. Erğan, Mehmet Kadir Cabael’in talimatıyla Suriye’den gelen canlı bombayı, kent merkezindeki parkta karşılayarak hücre evine getirmek, patlayıcılar için depo kiralamakla suçlanıyordu. Emniyet ve savcılık ifadelerinde olayı tüm yönleriyle itiraf eden Erğan, duruşmada “İfadelerimin hiçbirini kabul etmiyorum. İşkence gördüm ve yoğun baskı altında bu ifadeleri verdim. Bunlar doğru değil” diyerek çark etti.

Sanıklar getirilecek

Erğan’ın savunmasının ardından söz alan müşteki avukatı Adnan Erol, 300 müştekinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle Kayseri’ye gelemediğini söyledi. SEGBİS ile bağlanan sanıkların duruşmaya getirilerek savunmalarının alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, 9 sanığın bir sonraki celse duruşmaya getirilmesine karar verdi.

SEGBİS’le bağlanan sanıklar ise tahliye talebinde bulundu. Duruşmaya katılan tek müşteki Kasım Yavuz, patlamada 13 yaşındaki oğlu Orhan’ı kaybettiğini, kızı Ayşe’nin yaralandığını belirterek, “Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Düğün komşumuzundu. Çocuklar da düğüne gitmiş” dedi.

Yine o avukat

Ankara katliamı davasında da IŞİD’li sanıkları savunan avukat Orhan Şahin, müştekiye “Bu saldırıyı gerçekten IŞİD mi yaptı” diye sormak istedi. Avukatların itirazı üzerine mahkeme bu sorunun sorulmasına izin vermedi.

Dava ertelendi

Kayseri’de görülen davada mahkeme, duruşma sonunda Gaziantep Barosu ve İHD Antep Şubesi’nin katılma talebini reddetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme savunması alınmayan 9 tutuklu sanığın da duruşmaya getirilmesine hükmetti. Dava 6 Ekim’e ertelendi.