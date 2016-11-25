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Fırat Kalkanı harekâtında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ın cenazesi, Eskişehir'deki törenin ardından Günyüzü ilçesinde toprağa verildi

25 Kasım 2016 21:16

Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ın cenazesi, Eskişehir'deki törenin ardından Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özcan'ın naaşı, kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Günyüzü'ye bağlı Gümüşkonak Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle meydanında cenaze namazı kılınmasının ardından şehit Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, çok sayıda vatandaşın omuzlarında mezarlığa taşındı. Şehidin cenazesi, dualarla Gümüşkonak Mezarlığı'na defnedildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Fırat kalkanışehitson yolculuğuna uğurlandı

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