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Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 2 asker yaralandı

Operasyonda IŞİD'e ait 45 hedef TSK tarafından vuruldu

16 Aralık 2016 20:49

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab  bölgesinde yaralanan 2 asker tedavi için Türkiye'ye getirildi. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesi  yakınlarında düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden biri, helikopterle  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Diğer asker ise ambulansla getirildiği Kilis Devlet Hastanesi'nde  tedavi altına alındı.

 

45 IŞİD hedefi imha edildi


 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'e ait 45 hedefin ateş destek vasıtaları ile baskı altına alındığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar tarafından El Bab, Bzaghah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen IŞİD'e ait 15 hedefin imha edildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından ise Bab, Bzaghah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen IŞİD terör örgütüne ait 15 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede "Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir" denildi.

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