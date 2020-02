'Fırat Kalkanı Harekatı' şehidi uzman çavuşun annesi: Beresi hala Akın kokuyor

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - SURİYE’de teröristlere yönelik gerçekleştirilen \'Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar\'ın annesi Hanife Acar, Anneler Günü\'nde oğlunun beresini koklayıp, özlediğini belirterek, gözyaşı döktü. Acar, \"Oğlumun beresi hala Akın kokuyor. Çocuğumu zaman geçtikçe daha çok özlüyorum\" dedi.

Suriye’deki terör unsurlara yönelik 2016 yılında düzenlenen \'Fırat Kalkanı Harekatı’nda, Aralık ayında teröristlerle çıkan çatışma sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar\'ın memleketi Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde yaşayan annesi Hanife Acar, Anneler Günü\'nde oğlunu hasretle anıyor. Oğlunu çok özlediğini belirten Acar, \"Akın çok istekliydi. İlk önce polis olmak istiyordu. Yaşı nedeniyle polis olamadı. Aradan zaman geçtikten sonra astsubaylık için müracaat etti; fakat o da olmadı. Tekrar polis olmak istedi yine olmadı. Oğlum, \'Anne, ben en iyisi askere gideyim\' dedi. Askere gitti; askerliğini yapıp, geldi. Bana hep orada rahat olmadığını söylüyordu. Nedenini sorduğumda, masa başında oturmak istemediğini söylüyordu. \'Anne ben dağda, taşta yatmak istiyorum\' diyordu bana. Askerliği çok rahattı ama masa başında olmak ona göre değildi. Oğlum hayat kurtarmak, yardımcı olmak, silah elinde beresi başında olsun istiyordu. Bunun için askerlikten sonra Isparta’ya gidip, eğitim aldı ve uzman çavuş oldu\" dedi.

\'MESAJ ATTIM AMA OĞLUM CEVAP VERMEDİ\'

Oğlunun Samsun’da 2 ay eğitim aldıktan sonra tayininin Kayseri’ye çıktığını, oradan da harekat için Kilis\'e gittiğini anlatan Acar, \"Daha sonra Suriye olayları başladı. O zamanlar Kilis bombalanıyordu. Oğlum Kilis’e gitti, oradan içeri girdiler. Oğlumu her aradığımda \'Anneciğim merak etme, ben iyiyim. Bir sıkıntımız derdimiz yok\' diyordu. Oğlum Kasım ayında yanımıza geldi. Daha sonra ayın 17’sinde tekrar Suriye’ye çağırdılar. O zaman Fırat Kalkanı Operasyonu başlamıştı. Akın’la yine telefonda konuşuyor, mesajlaşıyorduk. En son 19 Aralık’ta mesajlaştık oğlumla. 21 Aralık’ta 3 şehit haberi duyduk. Ben de hemen oğluma \'Akın’ım, nasılsın?\' diye mesaj attım; ama oğlum cevap vermedi. O saatte şehit olmuş\" diye konuştu.

\'OĞLUMU DAMATLIKLA GÖRMEK İSTERDİM\'

Hanife Acar, oğlunun hayali olan mesleği 1 yıl yapabildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Oğlumun beresi hala Akın kokuyor. Ben şimdi oğlumun çorabını kokluyorum, atletlerini kokluyorum. Çocuğumu çok özlüyorum, zaman geçtikçe daha çok üzülüyorum. Bazen oğlumun yokluğuna dayanamadığımı hissediyorum. Şehitliğe gidip 2- 3 saat Akın’ımın yanında kalıyorum. Onunla dertleşip, konuşuyorum. Ben çocuğumun yanında yatmak, onunla uyumak istiyorum. Oğlum evlenmek istiyordu. Ben de oğlumu damatlıkla görmek isterdim. Hayalleri vardı, olmadı. Her şehit haberi gördüğümde, oğlumun şehit olduğu günü tekrar yaşıyorum. Akın’ın Fırat Kalkanı Operasyonu’nda yaralanıp gazi olan arkadaşları var. Onlar şu an Afrin’de. Ben onları orada gördüğümde, Akın arkadaşlarının yanında diyorum.\"

\'ÇAĞIRSALAR BEN DE GİDERİM\'

Bazı ailelerin korktukları için çocuklarını askere göndermek istemediğini dile getiren Hanife Acar, \"Ben de \'Ecel geldikten sonra her yerde gelir\' diyorum. Vatanımız, bayrağımız için bizi de çağırsalar biz de gideriz. Çağırsalar ben koşa koşa giderim. Evlatlarımız, askerlerimiz korkmuyorsa anne olarak biz neden korkalım? Çocuklarımız orada tek başına değil, biz her zaman onların yanındayız\" dedi.

FOTOĞRAFLI