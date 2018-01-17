Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan muvazzaf asker, 'FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu

Yüzbaşı Burak Akın’ın ardından muvazzaf askerler arasında başlayan 'FETÖ'cüyüm itiraflarına bir yenisi daha eklendi. Kilis'te Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan bir askerin 'FETÖ' ile irtibatı olduğunu söyleyerek savcılığa başvurduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan muvazzaf asker, FETÖ üyesi olduğunu ve itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Üsteğmen olduğu öğrenilen asker, savcılıktaki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.