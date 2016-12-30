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BBC Türkçe

Fırat Kalkanı Harekâtı: 1 asker hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonda bir asker hayatını kaybetti, en az 9 asker yaralandı. 26 IŞİD militanı da etkisiz hale getirildi.

30 Aralık 2016 13:30

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda bir asker hayatını kaybetti, en az 9 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Al Azrak'ın güneyinde dün akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuşun hayatını kaybettiğini, en az 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

DHA'ya göre yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göreyse, Harekâtın 129. gününde, Irak Şam İslam Devleti'ne ait (IŞİD) 222 hedef ateş altına alındı. Atışlar sonucu, militanların kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edildi.

TSK'ya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait jetler, El Bab ve Daglabash bölgelerinde bulunan IŞİD'e ait 17 hedefi vurdu. İlk belirlemelere göre, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de olduğu 26 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash'da bulunan 17 DEAŞ hedefi imha edilmiş, DEAŞ mensuplarınca kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

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