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Fırat Haber Ajansı kapatıldı

Fırat Haber Ajansı, mahkeme kararı ile akşam saatlerinde kapatıldı.

24 Ekim 2009 03:00

Fırat Haber Ajansı, mahkeme kararı ile akşam saatlerinde kapatıldı.

Kısa adı ANF olan Fırat Haber Ajansı’nın internet sitesi www.firatnews.com erişime engellendi. Söz konusu siteye girmek isteyenleri, “Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 09.05.2008 tarih ve 2008/2815 numaralı ‘Koruma Tedbiri’ kapsamında bu internet sitesi (firatnews.com) hakkında verdiği karar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nca uygulanmaktadır” yazısı karşılıyor.

ANF, daha çok terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığı ile yaptığı konuşmaları yayınlaması ile tanınıyor. Ajans ayrıca, PKK’nın dağ kadrosu ile gerçekleştirdiği röportajlar ile de bir çok kez gündeme gelmişti.


 

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