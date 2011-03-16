-FIRAT AYDINUS'UN DERBİ KARNESİ ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Fırat Aydınus görev alacak. Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan tecrübeli hakem, toplam 137 maçta düdük çaldı. Fırat Aydınus, bugüne kadar 13 derbi maçta görevlendirildi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini 5 kez yöneten Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe müsabakalarında ise 4'er kez düdük çaldı. Aydınus'un yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde, sarı-lacivertliler rakip kaleye 7 gol kaydederken, sarı-kırmızılı ekip ağları 6 kez havalandırdı. 2007-2008 sezonundan bu yana Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde Fırat Aydınus'un yönettiği 4 karşılaşmada, iki taraf da birer galibiyet alırken, 2 kez beraberlik elde edildi. Bu maçlarda Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 yenmeyi başardı. 2007-2008 sezonundaki Türkiye Kupası çeyrek finali ve 2008-2009 sezonundaki lig maçında ise 0-0 beraberlikler elde edildi. Bu sezon ilk kez bir derbi maçta sahada olacak tecrübeli hakem Fırat Aydınus, bu sezon görev aldığı maçlarda 70 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 2 kez de penaltı noktasını gösterdi.