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Spor

Fırat Aydınus'tan sonra 2 hakem daha Koronavirüs'e yakalandı

16 Nisan 2021 12:04

Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin Koronanvirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor. Fırat Aydınus'tan sonra 2 hakemin daha Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Ligin tecrübeli isimlerinden hakem Fırat Aydınus'un ardından Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan’ın test sonuçları pozitif çıktı. İki hakemin tedavi ve gözetimleri devam ediyor. MHK 2 test birden yaptırıyor.

Atamalarda büyük sıkıntı yaşayan Merkez Hakem kurulu ilk defa 35. hafta maçlarının hakemlerini eksik açıkladı. Dün yapılan duyuruda sadece bugün oynanacak karşılaşmaların hakemleri ilan edilmişti.

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