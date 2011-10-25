-Fırat Aydınus 15. derbisine çıkacak ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 8. haftada oynanacak ilk derbi maç olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında hakem Fırat Aydınus görev alacak. Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan Aydınus, ilk sezonunda 7 maç yönetirken, aynı sezonda hiçbir derbi maçta görev almadı. Fırat Aydınus, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonunda toplam 6 derbi maçta görev aldı. Bu maçlardan 3'ü Türkiye ve Süper Kupa karşılaşmaları olurken, 3 müsabaka da ligdeki mücadelelerdi. Tecrübeli hakemin 2009-2010 sezonunda düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona ererken en farklı skor elde edildi. Ligdeki derbilerde Beşiktaş 10, Fenerbahçe ise 7 gol kaydetti. Kupa maçlarında ise Beşiktaş ve Fenerbahçe 2'şer gol kaydedebildi. Her iki takımın ligdeki galibiyetlerinde ise Beşiktaş önde bulunuyor. Siyah-beyazlıların 2, Fenerbahçe'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor. Kupa müsabakalarında ise her iki takım da birer galibiyet elde etti.