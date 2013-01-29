Fırat: AK Partililer düşmanım değil

CHP’den istifa eden Salih Fırat, ırkçılık tartışması başlatan Birgül Ayman Güler’in disipline gönderilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’yla neden yüz yüze görüşmediğini de anlatan Fırat, “AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın’ın akrabam olması iktidar partisine geçeceğim anlamına gelmez. Partimden olmayan benim düşmanım değildir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, istifasının ardından NTV’ye konuştu.

Salih Fırat, "Bardağı taşıran son damla" dediği “Türk ulusu ile Kürt milliyeti eşit olamaz” sözlerinin sahibi İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in disipline gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Salih Fırat, istifa ettiği partisine ilişkin şu tespitleri yaptı:

“CHP, parti içindeki iktidarı bırakmalı artık, iktidar olmaya bakmalı. Umarım CHP bölünmez. CHP bölünsün istemiyorum, izleyeceğiz. CHP sosyal demokrat bir partiyse sosyal demokrasiye yakışır fikirleri halkla paylaşmalı.”

Neden yüz yüze görüşmedi?

CHP'de farklı seslerin devam etmesi halinde istifaların süreceği uyarısı yapan Fırat, istifa sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşmemesinin gerekçesini anlattı.

Fırat, "Yüz yüze görüşseydim istifamı geri almamı isterdi, o yüzden görüşmedim" dedi.

AKP'li Akbaba

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın’la akraba olduğunu da dile getiren Fırat, bunun AK Parti’ye geçeceği şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Fırat, şunları söyledi: "AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın’la eşimin tarafından uzaktan akrabayız. Siyasette akrabalık ön planda olmaz, siyaset yapacağım partiyi akrabalığa göre tercih etmem. Adıyaman’ın sorunları olduğunda görüşüyorum. Bunun sonucunda ‘AK Parti’ye geçecek’ demek doğru değil. Benim partimden olmayan benim düşmanım değildir.”



'İstifa ilk kez o zaman aklıma geldi'

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Birgül Ayman Güler’i eleştirdiği konuşmasını anlamlı bulduğunu da dile getiren Fırat, istifanın ilk kez Genel Başkan’ın "Hükumete kredi veriyoruz" sözlerinin ardından başlayan tartışma ile aklına geldiğini söyledi.

Fırat, "Genel Başkan bu konuda kredi açtığını beyan etti. Bundan sonra partide başlayan ‘kredi vermiyoruz’ beyanları oldu. İstifa aklıma ilk kez böyle geldi. Anadilde savunma yasasının komisyondaki görüşmeleri de beni rahatsız etti” diye konuştu.