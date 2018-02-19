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Firari savcının kuyumcu amcasına kiralık kasa operasyonu

Muammer Akkaş, 25 Aralık soruşturmasını yürütmüştü

19 Şubat 2018 21:55

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin 25 Aralık soruşturmasını yürüten 'FETÖ' firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ele geçirildiği bildirildi.

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25 Aralık soruşturmalarını yürüten savcılarından firari Muammer Akkaş'ın, amcası kuyumcu Faruk Akkaş'ın, eşi ve kardeşi aracılığıyla bir banka kasasına koydurduğu iddia edilen 100 kilogram altın ele geçirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17-25 Aralık soruşturmalarını yürüten  savcılardan 'FETÖ'den meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu belirtildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Akkaş'ın bugün Antalya'da gözaltına alındığı bildirildi.

 

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