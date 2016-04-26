Firari mahkûm Hünkar Karataş yakalandı; saklandığı evden polis rozeti çıktı

Diş tedavisi için getirildiği Okmeydanı Ağız ve Diş Hastanesi’nden firar eden Nuriş çetesi elebaşılarından Vedat Ergin'in eski koğuş arkadaşı Hünkar Karataş Beyoğlu'nda yakalandı. Karataş'ın saklanmasına yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı. Karataş’ın yakalandığı evde 2 tabanca, 5 adet polis yeleği, 6 polis kepi, 3 kelepçe, 2 polis rozeti ele geçirildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Hünkar Karataş, 11 Mart 2016 günü tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'den jandarmalar tarafından İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne getirilmişti. Tuvalete götürüldüğü sırada, doktor kıyafeti giyen cezaevi arkadaşı Bora Yuvarlak'ın yardımıyla kaçmıştı. Firar sırasında Yuvarlak jandarma tarafından boynundan vurularak yaralı olarak yakalanmış, Karataş ise kaçmıştı. Hakkında 150 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilen Hünkar Karataş'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü bir bilgiye ulaştı. Ekipler, Karataş'ın Beyoğlu Sütlüce'de bir evde gizlendiğini belirledi. Adresi bir süre fiziki takip altında tutan ekipler operasyon düzenledi. Eve düzenlenen baskında Hünkar Karataş ve gizlenmesine yardım eden 2 kişi yakalandı.

Vedat Ergin’in koğuş arkadaşı

Hünkar Karataş'ın geçmişte Uşak Cezaevi'nde Nuriş çetesi elebaşılarından Vedat Ergin'in koğuş arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Uşak Cezaevi'nde Nuriş kardeşlerin çıkardığı isyanda, Vedat Ergin'in koğuş arkadaşı olan Hünkar Karataş, olaylardan bir ay önce Nuriş kardeşlerin cezaevindeki gerçekleştirdiği olayları savcılığa yazdığı mektupla bildiren kişiydi. Hünkar Karataş'ın 2013 yılında Şişli'de bir kişiyi gasp amaçlı öldürdükleri için yakalandığı ve tutuklandığı da ortaya çıkmıştı.