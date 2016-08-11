Firari ilahiyatçı Adil Öksüz'ün hocası Prof. Davut Aydüz tutuklandı

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’da ’Anayasanın ihlali’, ’FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’Terör örgütüne finansal destek sağlamak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında cemaate ait olduğu belirtilen televizyonlarda dini sohbetler yapan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz yakalandı. İlahiyat fakültesinde bir dönem görev yaptıktan sonra meslek yüksek okulunda görevine devam eden Prof. Dr. Hüdaverdi Adam da 3 gün önce yakalandı. Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Davut Aydüz tutuklanırken Hüdaverdi Adam adli kontrol ile serbest bırakıldı.

FETÖ’nün önde gelen 4 ilahiyat hocasından biri olduğu belirtilen Davut Aydüz’ün Akıncı Hava Üssü’nde yakalanıp serbest bırakılan Adil Öksüz’ün de hocası olduğu belirtildi.