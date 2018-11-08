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Firari hükümlü, kahvede okey oynarken yakalandı

Zanlının, 27 yıl hapis cezası bulunuyor

08 Kasım 2018 12:28

19 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Adana'da kahvede 'okey' oynarken yakalandı.

Amirliği ekipleri, 19 hırsızlık olayından 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan 53 yaşındaki Adnan Tekin’in teslim olmadığını belirledi.

Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Tekin'i Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde olduğunu saptadı.

Mahalledeki kahveye düzenlenen baskında Adnan Tekin, arkadaşlarıyla birlikte okey oynarken yakaladı.

Tekin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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