Firari Garipoğlu, babasıyla valiye selam yolladı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde huzurevi ve anaokulu yaptırmak için düzenlenen protokol törenine katılan hayırsever Kasım Garipoğlu, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'a, firarda olan Hayyam Garipoğlu'nu hatırlatarak "Oğlum size selam söyledi" dedi.

Adana Valiliği Toplantı Salonu'ndaki imza törenine katılan Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut cinayetinde, suçluyu kayırmaktan aldığı 3 yıl hapis cezası Yargıtay'ca onanan ve polis tarafından her yerde aranan işadamı Hayyam Garipoğlu'ndan Vali Coş'a selam getirdi. Baba Garipoğlu, "Oğlum Hayyam Garipoğlu'nu tanır mısınız?" dediğinde Vali Coş, "Tanırım. Ben Kırklareli Valiliği de yaptım. Oradan tanıyorum" karşılığını verdi. Garipoğlu, "Dün akşam oğluma bugünkü protokol törenini anlattım ve Adana'ya geleceğimi söyledim. O da sizi tanıdığını belirterek selam söyledi" diye konuştu.

Sohbet ardından Ceyhan İlçesi'nde yaptırılacak huzurevi ve anaokulu protokolü Vali Coş ile Garipoğlu arasında imzalandı.

Münevver Karabulut 2009 yılında öldürülmüş, kamu oyunda geniş yankı uyandıran cinayetten sonra Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni olan sevgilisi Cem Garipoğlu 24 yıla, annesi Tülay Makbule ile amcası Hayyam Garipoğlu 3'er yıla mahkum edilmişti. Yargıtay'ın kararı onaması üzerine Hayyam Garipoğlu 12 Haziran'dan itibaren aranıyor.