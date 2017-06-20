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Firari Ergenekon savcısı Fikret Seçen'in kardeşi tutuklandı

Gözaltına alından 74 şüpheli isimler arasındaydı

20 Haziran 2017 16:25

Ergenekon soruşturmalarını bir dönem yürüten isimler arasında yer alan firari eski özel yetkili savcı Fikret Seçen'in kardeşi Faruk Seçen, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

ByLock kullacısı olduğu iddia edilen 189 avukata geçtiğimiz günlerde operasyon başlatılmıştı.

İstanbul merkezli başlatılan ve 74 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, firari eski özel yetkili savcı Fikret Seçen'in avukat kardeşi Faruk Seçen de vardı.

Gözaltına alınan 74 şüpheliden 45'inin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Faruk Seçen'in de bulunduğu 45 şüpheliyi dün adliyeye sevk etti. 31 şüpheli ise savcılık sorguları ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Faruk Seçen'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile tutuklanarak cezaevine konuldu.

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