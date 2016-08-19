Firari emniyet müdürünü ihbar edene otomobilini bağışlayacak

Karaman'da Gülen cemaati tarafından düzenlendiği ileri sürülen operasyon sonrası 4 ay cezaevinde kalan hastane müdürü Ali Aktaş, darbe girişiminin ardından başlatılan operasyon kapsamında aranan dönemin il emniyet müdürünün yerini ihbar edene otomobilini bağışlayacağını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aktaş, "Eski Konya Emniyet Müdürü Tuzcu yakalanamadığı için mahkeme sonuçlanamıyor. İade-i itibar istiyorum. Tuzcu'nun yerini bildiren, yakalanmasına sebep olan kişiye de emekli paramla aldığım değeri 35 bin lira olan otomobilimi vereceğim" dedi.

Karaman'daki özel bir hastanenin müdürü Aktaş, 2008 yılında Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik düzenlenen operasyonda, Karaman Devlet Hastanesi Müdürü olarak "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla Adana'da mahkemede yargılandığını söyledi.

Görev yaptığı hastanenin güvenlik görevlilerinin, ismi geçen şirketin elemanları olduğunu ifade eden Aktaş, "Kış geldiği için yazdığım resmi yazı ile şirketten elemanların kışlık gocuklarını istedim. Bu yazıyı gören şirket sahibi Nusret Argun bana telefonda, '2 aydır 2 tane ihalemi feshettiniz. Bir de gocuk istiyorsunuz. Gocuk filan gönderemem' dedi. Bu konuşma dinlemeye takılmış. Bu konuşmayla sanki rüşvet istemişim gibi yargılandım" dedi.

Sayıştay hepsinin düzmece olduğunu belirledi

Aktaş, hac ibadetini yapmak için gittiği kutsal topraklarda, evine baskın yapıldığını öğrendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye döndükten sonra Konya Emniyetine giderek teslim oldum. Rüşvet iddiasıyla gözaltına alındım. Sevk edildiğim Adana'da tutuklandım. 14 günü tek kişilik hücrede olmak üzere 4 ay tutuklu kaldım. Daha sonra ilk mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldım ve görevime geri döndüm. Bu defa da mobbing ile karşı karşıya kaldım. Müdür yardımcılığına indirildim. Sonunda baskılara dayanamayarak emekli oldum. Geçen sene, bize atılmak istenen suçların sahte deliller ile üretildiği anlaşıldı. Sayıştay, raporların hepsinin düzmece olduğunu belirledi. Şimdi Konya'da mahkememiz devam ediyor. Eski Konya Emniyet Müdürü Salih Tuzcu yakalanamadığı için mahkeme sonuçlanamıyor. Yeni gelişmelere göre beraat edeceğime inanıyorum."

"Rüşvetçi, vatan haini gibi gösterildim"

"Karakolun önünden bile geçmeyen biri olarak hücrelerde kaldım. Rüşvetçi, vatan haini gibi gösterildim. O gün bize bu kumpası kuranlarla mücadele edemedim ama şimdi devlet bunları yakaladı. Gerçek ortaya çıktı. Ben iade-i itibar istiyorum. Bana 'rüşvet parasıyla annesiyle birlikte hacca gitti' şeklinde iftira atanlara hakkımı helal etmiyorum. Firari olan eski Konya Emniyet Müdürü Salih Tuzcu'nun yerini bildiren, yakalanmasına sebep olan kişiye de emekli paramla aldığım şu anki değeri 35 bin lira olan 97 model otomobilimi vereceğim"