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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan askerler İHA'larla aranıyor

Firari askerler, Denizli ile Muğla sınırları arasında karayolunda da aranıyor

21 Temmuz 2016 22:29

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan firari askerleri arama kapsamında, İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) havadan arama çalışmaları sürüyor.

Hürriyet'in haberine göre,firari askerleri arama çalışması Denizli'nin Kale ilçesi Köprübaşı Mahallesinde de başlatıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yaklaşık 40 kişilik Jandarma Özel Harekat Timleri Köprübaşı Mahallesine helikopterle indirildi. Ekipler, Denizli ile Muğla arasındaki Elkin Yaylasında darbeci askerleri aramaya başladı.

Denizli'nin Kale ilçesi ve Denizli ile Muğla il sınırında, askerlerin kaçma ihtimaline karşı karayolunda da çalışmalar sürüyor. Kara yolunda polis ve jandarma trafik ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yapıyor. Aramalarda ekipler şüphelilerin resimlerine bakarak tespit etmeye çalışıyor.

Yapılan ihbarda firari askerlerin kamuflaj malzemelerini çıkardıkları ve silahlı oldukları açıklandı. Bir araçtan yiyecek temin ettikleri ihbar edilen darbeci askerlerin arama çalışmaları bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor.

 

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