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Dünya

FİRARİ ASKER SALDIRI PLANLANINI İTİRAF ETTİ KILLEN (A.A)

29 Temmuz 2011 02:29

-FİRARİ ASKER SALDIRI PLANLANINI İTİRAF ETTİ KILLEN (A.A) - 28.07.2011 - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Killen kentinde, kaldığı moteldeki odasında patlayıcı ele geçirilen firari askerin, yakınlardaki Fort Hood askeri üssüne saldırı planladığını itiraf ettiği bildirildi.  Ordunun bütün askeri birimlere geçtiği e-posta uyarı mesajında, firari askerde yüklü miktarda mühimmat, silah ve bomba ele geçirildiği bildirildi. Fort Hood'da 2009 yılında da bir saldırı düzenlenmişti. Bir saldırgan kalabalığı taramış, olayda 13 kişi ölmüştü.  

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