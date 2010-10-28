-FİRARİ ANGUSUN HAZİN SONU KOCAELİ (A.A) - 28.10.2010 - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kesimhaneye götürüldükleri kamyonun kasasından atlayarak kaçan bir angus, tren çarpması sonucu telef oldu. Alınan bilgiye göre, Avustralya'dan ithal edilerek gemiyle Derince Limanı'na getirilen 4 bin 800 angus cinsi büyükbaş hayvandan 1'i kesimhaneye sevk edildiği sırada kamyonun kasasından atladı. Hayvanın kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve Derince Belediyesi zabıta ekipleri, Çenedağ Mahallesi'nde görülen sığırı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken Shell Dolum Tesisleri mevkisindeki demiryolunda trenin çarptığı hayvanın telef olduğu belirlendi.