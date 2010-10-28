T24 LogoT24 Logo
Gündem

FİRARİ ANGUSUN HAZİN SONU KOCAELİ (A.A)

28 Ekim 2010 22:18

-FİRARİ ANGUSUN HAZİN SONU KOCAELİ (A.A) - 28.10.2010 - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kesimhaneye götürüldükleri kamyonun kasasından atlayarak kaçan bir angus, tren çarpması sonucu telef oldu. Alınan bilgiye göre, Avustralya'dan ithal edilerek gemiyle Derince Limanı'na getirilen 4 bin 800 angus cinsi büyükbaş hayvandan 1'i kesimhaneye sevk edildiği sırada kamyonun kasasından atladı. Hayvanın kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve Derince Belediyesi zabıta ekipleri, Çenedağ Mahallesi'nde görülen sığırı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken Shell Dolum Tesisleri mevkisindeki demiryolunda trenin çarptığı hayvanın telef olduğu belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24