Fiorentina'nın yeni hocası Daniele De Rossi oldu

İtalyan ekibi Roma'nın efsane futbolcularından arasında yer alan Daniele De Rossi, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Bu sezon istediği başarıları elde edemeyen Floransa ekibi, teknik direktör Giuseppe Iachini ile yollarını ayırma kararı almıştı.



Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'yı gelecek sezon Roma'nın efsane futbolcularından Daniele De Rossi çalıştıracak.

18 yıllık kariyerinin 17 yılını Roma'da geçiren 36 yaşındaki Daniele De Rossi, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors formasıyla futbola veda etmişti.