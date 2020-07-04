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Spor

Fiorentina'nın yeni hocası Daniele De Rossi oldu

04 Temmuz 2020 09:43

İtalyan ekibi Roma'nın efsane futbolcularından arasında yer alan Daniele De Rossi, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Bu sezon istediği başarıları elde edemeyen Floransa ekibi, teknik direktör Giuseppe Iachini ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'yı gelecek sezon Roma'nın efsane futbolcularından Daniele De Rossi çalıştıracak.

18 yıllık kariyerinin 17 yılını Roma'da geçiren 36 yaşındaki Daniele De Rossi, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors formasıyla futbola veda etmişti.

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