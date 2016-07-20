"Fiorentina, Gomez'i elinden çıkarmak istiyor"

Alman Bild gazetesi, Mario Gomez'in bonservisini elinde bulunduran İtalyan kulübü Fiorentina'nın, Mario Gomez'i elinden çıkartmak istediğini iddia etti.

Almanya'nın En çok satan gazetesi Bild'in internet sitesinde yer alan iddiaya göre; Fiorentina Kulübü bonservisini elinde bulundurduğu Mario Gomez'i elinde çıkartmak istiyor.

Mario Gomez'in İtalyan kulüple 2017 yılına kadar olan mukavelesini olduğunu hatırlatan Bild haberinde, "Ne olacak Gomez'in bu durumu? Gomez'i geleceği belirsizliğini koruyor ve birçok kulüp de Gomez pokeri (oyunu) ile meşgul" yorumunu yaptı. Haberini, İtalyan spor gazetesi Gazetta dello Sport'tan alıntı yaparak okurlarına aktaran Bild, Fiorentina Kulübü ödeme zorunluluğu olduğu 10 milyon Euro'yu kasasından çıkarmamak için Mario Gomez'i elinden çıkartmak istediği belirtildi.

7 milyon EURO'ya satmak istiyorlar



Fiorentina Kulübü Başkanı Andrea Della Valle'nin, Mario Gomez'i 7 milyon bonservis ücreti verecek kulübe verme taraftarı olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Mario Gomez ile Alman kulübü Wolfsburg'un ilgilendiğini aktaran bild, eskiden Stuttgart ve Bayern Münih'te forma giyen Mario Gomez'in bundesliga'ya dönmek istemediğini ve olursaİngiltere ve İspanya'da futbol yaşamını sürdürmek istediğini yazdı.

Gomez'in son sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadığını ve 26 gole de imza attığı hatırlatan Bild, Avrupa şampiyonasında başarılı futbol ortaya koyan bu oyuncunun başka kulüp bulmakta zorluk çekmeyeceği yorumunu yaptı.