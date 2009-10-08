Finlandiya'dan Türk gençlerine iş müjdesi

Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, ülkesinin yaşlanan nüfusu nedeniyle birkaç yıl içinde işgücü açığı duyacaklarını belirterek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinden genç işgücü göçü alacaklarını ifade etti.



Avrupa liderlerine de çağrıda bulunan Vanhanen, 'Türkiye'ye verdiğimiz 'tam üyelik' sözünü tutmak zorundayız' dedi. Akşam gazetesinin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ülkesindeki seçimlerden güçlenerek çıkmasının ardından Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifinin zayıflayacağı yorumlarının yapıldığı bir ortamda, beraberinde kalabalık bir işadamı heyetiyle Türkiye'ye gelen Vanhanen, şu mesajları verdi:



Sıra genişlemede



İrlanda'nın referandum sonucu Avrupa Birliği'ne rahat bir nefes aldırdı. Enerjimizi 6-7 yıldır bu anayasa meselesine harcadık. Şimdi yeniden bekleyen diğer meselelere yoğunlaşacağız. Finlandiya, AB'nin genişlemesini destekliyor. AB içindeki bu yeni hareketlenmenin Türkiye'nin üyelik sürecini daha da ilerleteceğine inanıyoruz



Türkler çok sabretti



Türkiye reformları uygulamaya geçirip hazır olduğunda Avrupa da sözünü yerine getirip onu tam üye yapmalı. Türk halkı çok sabırlı davrandı bugüne kadar. Ama bizim Avrupa içindeki zorluklarımızı da anlamalısınız. Böyle büyük bir ülkeyi almak diğer genişlemeler gibi kolay değil.

Sözler tutulmalı



Tüm AB üyelerine, adaylara verdiğimiz tam üye olacakları yönündeki sözleri hatırlatmak isterim. Bu sözlerimize bağlı kalmalı ve buna uygun hareket etmeliyiz. Avrupa'da genişleme ve yeni ülkelerin birliğe alınması konusunda şüpheler var. Ama geçmişte yapılan genişleme dalgaları hep başarıyla sonuçlandı. Şimdiki genişleme sürecini de kesintiye uğratmamak, durdurmamak gerekir.



Almanya'ya hatırlatma



Almanya'nın Türkiye'yi 1999'da aday yaparken, daha sonra müzakereleri açarken, hep birlikte verdiğimiz tam üyelik taahhütlerine bağlı kalacağını umuyor ve bu yönde hareket edeceklerine inanıyorum. İmtiyazlı ortaklık gibi arayışlara Finlandiya kesinlikle karşıdır.

Açılım kutlaması



Ben Türkiye'nin demokratik açılım girişiminden memnuniyet duyuyorum. Avrupa'nın Kürtler ve diğer azınlıklarla ilgili beklentilerini karşılayan adımlar bunlar. Örneğin Kürtçe yayın yapan kanal çok önemliydi. Başbakan'a da atılan bu adımları ne kadar takdir ettiğimizi söyledim.

Avrupa PKK ile mücadele etmeli



PKK terörüyle mücadelede Avrupa'nın da Türkiye ile çok güçlü ve derin bir işbirliği yapması gerekir. Kesinlikle Avrupa'da suç örgütlerini ve suça karışmış bireyleri kabul edemeyiz.



Rumlara Fair-Play çağrısı



Vanhanen ile Kıbrıs sorununu da konuştuk. Aralık ayındaki AB Zirvesi'nde Türkiye'nin Kıbrıs Rum bandıralı gemilere limanlarını açmama politikası da ele alınacak. 'Rum Kesimi Türkiye ile müzakereleri veto etmek isterse destekler misiniz?' sorusuna Türkiye'nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmesi beklentisini dile getirerek başlayan Fin Başbakanı, Rumlara da şu çağrıyı yaptı:



'Türkiye'ye söz verenler arasında Kıbrıs Rum Yönetimi de vardı. Genişlemede herkes fair-play olmalı. Türkiye de tabii ki sorumluluklarını yerine getirmeli' Vanhanen, 'Aralıkta tren kazası bekliyor musunuz?' sorusuna ise 'Zaten problemler var. Ama bu problemler çözülmek içindir' yanıtını vermekle yetindi.



Ermenistan ile normalleşme katkı sağlar



Türkiye ile Ermenistan arasındaki problem Avrupa olarak bölgesel sorunlarımızdan birisi. Bunun Türkiye'nin girişimiyle çözülmesi çok büyük ve çok olumlu bir adım olacak. AB üyeliğinize de yardımcı olacak. Hep söylenen şey şuydu: Türkiye'nin AB üyeliği Avrupa'nın istikrarına katkı yapacak. İşte bunun bir parçası da bu mesele.

Yaşlanma problemi var



Finlandiya'da yaşlanma problemi diye bir gerçekle karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'nda doğan ve emeklilik yaşına yaklaşan kuşağın sayısı, 20-30 yıl önce doğan genç kuşağın sayısının iki katı. Sanırım bizim daha fazla işgücü göçüne ihtiyacımız var. Çalışmaya gelecek insanlara ihtiyacımız var. Tabii Türkiye de göç alabileceğimiz bir ülke. Şu anda ekonomik kriz nedeniyle geçici olarak işsizlik var. Ama önümüzdeki birkaç yıl içinde iş dünyasına katılacaklardan çok daha fazla sayıda insan emekli olacak. Kesinlikle yeni işgücüne ihtiyacımız olacak.



Öncelik Türkiye



Beraberimde Fin işadamları heyetiyle geldim çünkü yurtdışı seyahatleri planlarken iş dünyasının da fikrini alıyorum. Her seferinde Türkiye'yi listenin tepesine koyuyorlar. Fin iş dünyası Türkiye'ye yatırım yapma konusunda çok istekli ve ilgili.