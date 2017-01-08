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Dünya

Finlandiya'da Müslümanlara hakaret eden sağcı lidere ceza

Saüğcı lider Hakkarainen'e bin 160 Euro para cezası kesildi

08 Ocak 2017 22:27

Finlandiya'da aşırı sağcı Ggerçek Finliler Partisi Milletvekili Teuvo Hakkarainen, sosyal medyada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle bin 160 euro para cezasına çarptırıldı.

Hakkarainen, geçtiğimiz temmuz ayında Fransa'da meydana gelen ve 86 kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı sonrası sosyal medya hesabından, "Bütün Müslümanlar terörist değil, ancak tüm teröristler Müslümanlar. Müslümanlar Finlandiya'dan dışarı'' paylaşımında bulunmuştu.

Ülkedeki üçüncü büyük parti olan Gerçek Finliler Partisi, merkez sağ koalisyonun ortağı olarak Dışişleri Bakanlığını elinde bulunduruyor.

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