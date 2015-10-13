Finlandiya Türkiye'de nükleer güvenliğin sağlanmasına talip

Ankara ve İstanbul’da Türk yetkililerle temalarda bulunmak için gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye, Akkuyu’da yapılan nükleer santralle nükleer enerjiye giriyor, o sektörde bir işbirliği olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelecek olan ve kendisine kalabalık bir işadamı heyeti eşlik eden Niinistö, son zamanlarda yaşanan politik çalkantıya rağmen Fin iş dünyasının Türkiye’ye ilgisinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti. Farklı sektörlerden ilgi olduğunu belirten Niinistö “Nükleer güvenlik ilgilendiğimiz konulardan biri. Finlandiya Nükleer Güvenlik Ajansı dünyada hayli takdir gören bir ajanstır” diye konuştu.

Dünya gazetesinden Hilal Sarı’nın haberine göre; Türkiye’nin geleceğin enerji haritasında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı “İklim değişikliği korkunç bir şey. Fakat, bir ihtimal, bu gerçeği insanlık için ortak bir düşman olarak görebilirsek, su seviyesinin herkes için eşit olduğunu anlarsak, hepimizi birleştirici bir güç olabilir” dedi.

Finlandiya iş dünyasının özellikle temiz enerji sektöründe çok gelişmiş bir noktada olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, yenilenebilir enerjide çok yüksek potansiyele sahip Türkiye ile bu konuda da birçok işbirliği imkânı olduğunu belirtti. “Türkiye’de bizim ‘yeşil altın’ da dediğimiz ormancılık sektörüne ve bunun nasıl sürdürülebilir bir şekilde yapılabileceğine dair ilginin artıyor olduğunu görüyorum. Finlandiya’nın bu konuda geçmişten beri süre gelen bir geleneği var. Finlandiya ormancılık sektörüyle geçiniyor olsa da, ormanların özenli bir şekilde idare edilmesi sayesinde, bugün hala kullanabileceğimizden daha fazla orman alanı büyüyor” diye konuştu.

“Finlandiya ekonomisi Nokia’dan çok etkilendi”

Enformasyon ve iletişim çağının ilk dönem devlerinden Nokia’nın cep telefonu biriminin batmasından sonra Finlandiya ekonomisinin hayli etkilendiğini aktaran Niinistö, “Fakat artık Finlandiya’da yepyeni bir nesil büyüyor. Bu genç ve eğitimli insanlar kendi teknoloji şirketlerini kurmaya başladı. Helsinki’de Kasım ayında çok büyük bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her yerinden binlerce yatırımcı geliyor. Belki bu şirketler henüz çok büyük şirketler değil ama Türkiye’nin de bu sektöre büyük ilgisi olduğuna eminim” diye konuştu.

“Türkiye'nin AB üyeliğini savunuyoruz”

AB üyelik süreci ve vize muhafiyeti konularındaki soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve Ekonomi Bakanı, Finlandiya’nın her zaman AB içerisinde büyük bir Türkiye savunucusu olduğunu vurguladı. Niinistö, “Finlandiya, Türkiye’nin bir gün üye olması için çabalamaya devam edecek” diye konuştu.

Rusya’nın Türkiye’nin hava sahasını ihlaline dair değerlendirmeler de yapan Cumhurbaşkanı, Suriye’de iki ihtimal olduğunu öngördü ve “Ya iki koalisyon tamamen ayrı hareket ediyor olacak (ABD liderliğindeki Finlandiya’nın da eğitim için 50 yetkili gönderdiği koalisyon ve Rusya koalisyonu) ki bu çok büyük bir risk oluşturuyor, ya da IŞİD ortak bir hedef olarak görülecek ve bu durumu hayli iyileştirecek” dedi. Koalisyonlar arasında temiz bir bilgi alışverişi olması gerektiğinin altını çizen Niinistö, “Suriye’de geçtiğimiz hafta yaşanan hava alanı ihlali gibi hataların gerçekleşme olasılığı yükseliyor. Bu yüzden taraflar arasında sürekli çok iyi bir bilgi alış verisi olması gerekiyor” dedi.