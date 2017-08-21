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Dünya
Deutsche Welle

Finlandiya polisi: Fail belirlendi

Finlandiya'nın Turku kentindeki saldırının failinin kimliği açıklandı. Hastanedeki fail yarın video bağlantısı üzerinden hakim karşısına çıkacak.

21 Ağustos 2017 16:55

Finlandiya'nın Turku kentinde bıçaklı saldırı düzenleyen ve 2 kişiyi ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan failin A.M. adlı 18 yaşında Faslı bir mülteci olduğu açıklandı.

Failin 2016 yılında Finlandiya'ya gelerek sığınma başvurusunda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Basında çıkan haberlere göre failin sığınma başvurusu ise reddedildi.

Halen hastanede tedavi altında olan failin yarın video bağlantısı ile hakim karşısına çıkacağı açıklandı. Finlandiya polisi özellikle kadınları hedef alan faili bacaklarından vurarak durdurabilmiş. Saldırgan daha sonra hastanede tedavi altına alınmıştı.

Zanlının "cinayet" ve "terörizmle bağlantılı cinayete teşebbüs" suçlamaları ile hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Savcılık, olayla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin ise tutuklanmasınıı talep etti.

Şimdiye kadar Finlandiya'daki saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı. Ancak Finlandiya polisi saldırının geçen hafta İspanya'da yaşanan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla bağlantısı olup olmadığını inceliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/BW/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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